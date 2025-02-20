https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000522226.html

Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю

Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 20.02.2025

Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих и пять танков, сообщило... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:48:00+03:00

2025-02-20T12:48:00+03:00

2025-02-20T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

зверево

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих и пять танков, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Гнатовка, Красноармейск, Зверево, Удачное, Котлино, Успеновка, Надеждинка и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

красноармейск, зверево, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность