https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000522226.html
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 20.02.2025
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих и пять танков, сообщило... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:48:00+03:00
2025-02-20T12:48:00+03:00
2025-02-20T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
зверево
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 280 военнослужащих и пять танков, сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, трех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Шевченко, Гнатовка, Красноармейск, Зверево, Удачное, Котлино, Успеновка, Надеждинка и Андреевка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 280 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, в том числе два американских бронетранспортера М113, три автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноармейск, зверево, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Зверево, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" улучшили положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли до 280 боевиков и 5 танков в зоне действий "Центра" за сутки