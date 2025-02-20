Российские войска заняли центр Новоочеретоватого, заявил Рогов
Рогов: ВС России заняли центр Новоочеретоватого на Запорожском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на времевском направлении запорожской линии фронта, бои за освобождение села продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ вошли на окраины в южной и юго-восточной части села.
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"Есть успеха нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села, а также освободили ближайшие окрестности", - сказал Рогов.
По его словам, бои за освобождение села продолжаются.
Кроме того, по его словам, также российские войска расширили зону контроля в окрестностях села Новоселка.
ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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