https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000456707.html

Российские войска заняли центр Новоочеретоватого, заявил Рогов

Российские войска заняли центр Новоочеретоватого, заявил Рогов - РИА Новости, 20.02.2025

Российские войска заняли центр Новоочеретоватого, заявил Рогов

Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на времевском направлении запорожской линии фронта, бои за освобождение села продолжаются, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:41:00+03:00

2025-02-20T07:41:00+03:00

2025-02-20T07:41:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Российские войска заняли центр Новоочеретоватого на времевском направлении запорожской линии фронта, бои за освобождение села продолжаются, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ вошли на окраины в южной и юго-восточной части села. "Есть успеха нашей армии в боях за Новоочеретоватое. Наши войска продвинулись вперед и уже закрепились в центре села, а также освободили ближайшие окрестности", - сказал Рогов. По его словам, бои за освобождение села продолжаются. Кроме того, по его словам, также российские войска расширили зону контроля в окрестностях села Новоселка. ВС РФ освободили Времевку и Великую Новоселку в январе. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов