Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье
Рогов: российские войска нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в Запорожье
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Российские силы нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска нанесли с помощью БПЛА "Герань" удары по энергообъектам в Запорожье, которые ВСУ использовали для ведения боевых действий. В частности, уничтожена ключевая подстанция - узловой центр для ряда промышленных предприятий, на которых сосредоточено военное производство и ремонт техники боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
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По его словам, в результате ударов обесточено сразу несколько крупных промышленных предприятий города, которые работали на нужды ВСУ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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