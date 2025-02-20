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Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 20.02.2025
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https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000456211.html
Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье
Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 20.02.2025
Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье
Российские силы нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:34:00+03:00
2025-02-20T07:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Российские силы нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли с помощью БПЛА "Герань" удары по энергообъектам в Запорожье, которые ВСУ использовали для ведения боевых действий. В частности, уничтожена ключевая подстанция - узловой центр для ряда промышленных предприятий, на которых сосредоточено военное производство и ремонт техники боевиков ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, в результате ударов обесточено сразу несколько крупных промышленных предприятий города, которые работали на нужды ВСУ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье

Рогов: российские войска нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в Запорожье

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Российские силы нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска нанесли с помощью БПЛА "Герань" удары по энергообъектам в Запорожье, которые ВСУ использовали для ведения боевых действий. В частности, уничтожена ключевая подстанция - узловой центр для ряда промышленных предприятий, на которых сосредоточено военное производство и ремонт техники боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
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По его словам, в результате ударов обесточено сразу несколько крупных промышленных предприятий города, которые работали на нужды ВСУ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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