https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000456211.html

Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье

Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 20.02.2025

Российские войска нанесли удар по энергообъектам ВСУ в Запорожье

Российские силы нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:34:00+03:00

2025-02-20T07:34:00+03:00

2025-02-20T07:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости. Российские силы нанесли удар по энергетическим объектам ВСУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска нанесли с помощью БПЛА "Герань" удары по энергообъектам в Запорожье, которые ВСУ использовали для ведения боевых действий. В частности, уничтожена ключевая подстанция - узловой центр для ряда промышленных предприятий, на которых сосредоточено военное производство и ремонт техники боевиков ВСУ", - сказал Рогов. По его словам, в результате ударов обесточено сразу несколько крупных промышленных предприятий города, которые работали на нужды ВСУ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины