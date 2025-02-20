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ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.02.2025
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07:06 20.02.2025
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ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.02.2025
ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет одного 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил более 30 целей ВСУ на... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:06:00+03:00
2025-02-20T07:06:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Расчет одного 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра, три из которых были гаубицами американского производства М777, сообщил РИА Новости артиллерист группировки с позывным "Большой". "В 2025 году М777 - (нашим расчетом) было уничтожено три орудия. Начали прям буквально с нового года. И полностью уничтожено одно, в хлам. Второе - очень сильно повреждено, увозили на эвакуацию, (это) было зафиксировано. И третье - покореженное тоже неплохо…. "Три топора" - в ошметки. Я скажу только за одно (наше) орудие: более 30 (целей) - до полного подтвержденного уничтожения", - сказал он. По словам бойца, сейчас наибольшие проблемы на линии боевого соприкосновения противник доставляет с помощью беспилотников, однако противодронные расчеты ВС РФ умело и самоотверженно отражают атаки БПЛА ВСУ. "Вообще, ребята - золотые, на самом деле. Выходят напрямую и работают по ним (по БПЛА). Вызывают, грубо говоря, огонь на себя. Это противодронные расчеты. Вообще, золотые пацаны", - подчеркнул артиллерист.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Расчет одного 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра, три из которых были гаубицами американского производства М777, сообщил РИА Новости артиллерист группировки с позывным "Большой".
"В 2025 году М777 - (нашим расчетом) было уничтожено три орудия. Начали прям буквально с нового года. И полностью уничтожено одно, в хлам. Второе - очень сильно повреждено, увозили на эвакуацию, (это) было зафиксировано. И третье - покореженное тоже неплохо…. "Три топора" - в ошметки. Я скажу только за одно (наше) орудие: более 30 (целей) - до полного подтвержденного уничтожения", - сказал он.
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки
16 февраля, 08:00
По словам бойца, сейчас наибольшие проблемы на линии боевого соприкосновения противник доставляет с помощью беспилотников, однако противодронные расчеты ВС РФ умело и самоотверженно отражают атаки БПЛА ВСУ.
"Вообще, ребята - золотые, на самом деле. Выходят напрямую и работают по ним (по БПЛА). Вызывают, грубо говоря, огонь на себя. Это противодронные расчеты. Вообще, золотые пацаны", - подчеркнул артиллерист.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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