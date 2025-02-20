https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000454352.html
ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 20.02.2025
ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет одного 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил более 30 целей ВСУ на... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:06:00+03:00
2025-02-20T07:06:00+03:00
2025-02-20T07:06:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Расчет одного 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра, три из которых были гаубицами американского производства М777, сообщил РИА Новости артиллерист группировки с позывным "Большой". "В 2025 году М777 - (нашим расчетом) было уничтожено три орудия. Начали прям буквально с нового года. И полностью уничтожено одно, в хлам. Второе - очень сильно повреждено, увозили на эвакуацию, (это) было зафиксировано. И третье - покореженное тоже неплохо…. "Три топора" - в ошметки. Я скажу только за одно (наше) орудие: более 30 (целей) - до полного подтвержденного уничтожения", - сказал он. По словам бойца, сейчас наибольшие проблемы на линии боевого соприкосновения противник доставляет с помощью беспилотников, однако противодронные расчеты ВС РФ умело и самоотверженно отражают атаки БПЛА ВСУ. "Вообще, ребята - золотые, на самом деле. Выходят напрямую и работают по ним (по БПЛА). Вызывают, грубо говоря, огонь на себя. Это противодронные расчеты. Вообще, золотые пацаны", - подчеркнул артиллерист.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
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ВС России уничтожили более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Расчет одного 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" с начала года уничтожил более 30 целей ВСУ на правом берегу Днепра, три из которых были гаубицами американского производства М777, сообщил РИА Новости артиллерист группировки с позывным "Большой".
"В 2025 году М777 - (нашим расчетом) было уничтожено три орудия. Начали прям буквально с нового года. И полностью уничтожено одно, в хлам. Второе - очень сильно повреждено, увозили на эвакуацию, (это) было зафиксировано. И третье - покореженное тоже неплохо…. "Три топора" - в ошметки. Я скажу только за одно (наше) орудие: более 30 (целей) - до полного подтвержденного уничтожения", - сказал он.
По словам бойца, сейчас наибольшие проблемы на линии боевого соприкосновения противник доставляет с помощью беспилотников, однако противодронные расчеты ВС РФ
умело и самоотверженно отражают атаки БПЛА ВСУ
.
"Вообще, ребята - золотые, на самом деле. Выходят напрямую и работают по ним (по БПЛА). Вызывают, грубо говоря, огонь на себя. Это противодронные расчеты. Вообще, золотые пацаны", - подчеркнул артиллерист.