https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000446829.html

Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган"

Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 20.02.2025

Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган"

Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:05:00+03:00

2025-02-20T05:05:00+03:00

2025-02-20T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

донецкая народная республика

красноармейск

денис пушилин

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также склад с боеприпасами на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве. В министерстве пояснили, что военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. Кроме того, при возгорании уничтожен склад с боеприпасами противника.Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.Как сообщил в минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, ВС России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.

https://ria.ru/20250210/krasnoarmeysk-1998334628.html

https://ria.ru/20250212/dnr-1998889200.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы рф