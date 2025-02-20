Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган"
Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар по району сосредоточения ВСУ под Красноармейском
РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также склад с боеприпасами на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве.
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В министерстве пояснили, что военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. Кроме того, при возгорании уничтожен склад с боеприпасами противника.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.
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Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.
Как сообщил в минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, ВС России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.
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