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Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 20.02.2025 (обновлено: 08:07 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000446829.html
Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган"
Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 20.02.2025
Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган"
Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:05:00+03:00
2025-02-20T08:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
денис пушилин
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны."Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также склад с боеприпасами на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве. В министерстве пояснили, что военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. Кроме того, при возгорании уничтожен склад с боеприпасами противника.Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжить наступление в Запорожской области.Как сообщил в минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, ВС России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.
https://ria.ru/20250210/krasnoarmeysk-1998334628.html
https://ria.ru/20250212/dnr-1998889200.html
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донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган"

Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар по району сосредоточения ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО 9К57 "Ураган"
РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 фев — РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанес удар по району сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Центр" залповым огнем поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также склад с боеприпасами на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве.
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В министерстве пояснили, что военнослужащие развернули боевую машину и, наведя на цель, выполнили залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по противнику. Кроме того, при возгорании уничтожен склад с боеприпасами противника.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.
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Как сообщил в минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин, ВС России разрезают оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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