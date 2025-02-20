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Военные медики делают акцент на самопомощь в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2025
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Военные медики делают акцент на самопомощь в зоне СВО
Военные медики делают акцент на самопомощь в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2025
Военные медики делают акцент на самопомощь в зоне СВО
Военные медики в современных условиях делают акцент на самопомощь, рассказал РИА Новости руководитель медицинского направления группировки войск "Север" с... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:06:00+03:00
2025-02-20T04:06:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Военные медики в современных условиях делают акцент на самопомощь, рассказал РИА Новости руководитель медицинского направления группировки войск "Север" с позывным "Док". "В ходе учебных занятий отрабатываются поэтапно эвакуация раненых с переднего края в промежуточном этапе и, соответственно, погрузка в технику. Все начинается с одиночной подготовки. Бойцы учатся работать индивидуальными средствами остановки кровотечения, на это делается акцент, акцент на самопомощь, на самоэвакуацию и, соответственно, работа с тем, что имеется в штатных аптечках", - рассказал медик, комментируя план занятий с бойцами. Он уточнил, что на следующих этапах отрабатывается уже групповая работа. "Мы отрабатываем групповую работу - это взаимопомощь на работу в блиндажах, работа в полевых медицинских пунктах, у нас это полный осмотр и соответственно устранение жизнеугрожающих состояний", - пояснил "Док". По его словам, после обучения подводятся итоги и выявляются сильные и слабые стороны каждого обучаемого, после чего ведется уже точечная доподготовка. "Не важно, какого человек уровня, кто он был до. Когда он приходит сюда, он военнослужащий, он соответственно часть этой нашей боевой семьи, боевого братства. Он выбрал благое дело, и только за это уже, то, что он пришел - его можно уважать", - подытожил собеседник агентства.
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Военные медики делают акцент на самопомощь в зоне СВО

Военврач "Док": медики в условиях спецоперации делают акцент на самопомощь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Военные медики в современных условиях делают акцент на самопомощь, рассказал РИА Новости руководитель медицинского направления группировки войск "Север" с позывным "Док".
"В ходе учебных занятий отрабатываются поэтапно эвакуация раненых с переднего края в промежуточном этапе и, соответственно, погрузка в технику. Все начинается с одиночной подготовки. Бойцы учатся работать индивидуальными средствами остановки кровотечения, на это делается акцент, акцент на самопомощь, на самоэвакуацию и, соответственно, работа с тем, что имеется в штатных аптечках", - рассказал медик, комментируя план занятий с бойцами.
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Он уточнил, что на следующих этапах отрабатывается уже групповая работа.
"Мы отрабатываем групповую работу - это взаимопомощь на работу в блиндажах, работа в полевых медицинских пунктах, у нас это полный осмотр и соответственно устранение жизнеугрожающих состояний", - пояснил "Док".
По его словам, после обучения подводятся итоги и выявляются сильные и слабые стороны каждого обучаемого, после чего ведется уже точечная доподготовка.
"Не важно, какого человек уровня, кто он был до. Когда он приходит сюда, он военнослужащий, он соответственно часть этой нашей боевой семьи, боевого братства. Он выбрал благое дело, и только за это уже, то, что он пришел - его можно уважать", - подытожил собеседник агентства.
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