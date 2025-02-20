ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье
ВСУ активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе
© РИА НовостиУничтожение российскими десантниками группировки войск "Днепр" разведывательной группы при попытке высадиться на Кинбурнской косе
© РИА Новости
Уничтожение российскими десантниками группировки войск "Днепр" разведывательной группы при попытке высадиться на Кинбурнской косе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, находящейся под контролем группировки войск "Днепр", сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
"Украинские вооружённые формирования в последнее время активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, стягивают к береговой линии в Николаевской области безэкипажные катера — на Крым на таких не пойдёшь", — рассказал источник в пророссийском подполье.
Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
По словам собеседника агентства, украинские власти готовятся к завершению конфликта и хотят взять под контроль этот важный стратегический участок. Большой украинский контингент там разместить не получится, но это может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом, заключил собеседник агентства.
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