https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000441841.html

ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье

ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье - РИА Новости, 20.02.2025

ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье

Украинские силовики активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, находящейся под контролем группировки войск "Днепр", сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:37:00+03:00

2025-02-20T03:37:00+03:00

2025-02-20T03:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

черное море

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, находящейся под контролем группировки войск "Днепр", сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Украинские вооружённые формирования в последнее время активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, стягивают к береговой линии в Николаевской области безэкипажные катера — на Крым на таких не пойдёшь", — рассказал источник в пророссийском подполье. Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России. По словам собеседника агентства, украинские власти готовятся к завершению конфликта и хотят взять под контроль этот важный стратегический участок. Большой украинский контингент там разместить не получится, но это может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

черное море

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаевская область, черное море, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность