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ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:37 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000441841.html
ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье
ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье - РИА Новости, 20.02.2025
ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье
Украинские силовики активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, находящейся под контролем группировки войск "Днепр", сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:37:00+03:00
2025-02-20T03:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
черное море
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, находящейся под контролем группировки войск "Днепр", сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье. "Украинские вооружённые формирования в последнее время активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, стягивают к береговой линии в Николаевской области безэкипажные катера — на Крым на таких не пойдёшь", — рассказал источник в пророссийском подполье. Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России. По словам собеседника агентства, украинские власти готовятся к завершению конфликта и хотят взять под контроль этот важный стратегический участок. Большой украинский контингент там разместить не получится, но это может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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николаевская область, черное море, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Черное море, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, сообщили в подполье

ВСУ активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе

© РИА НовостиУничтожение российскими десантниками группировки войск "Днепр" разведывательной группы при попытке высадиться на Кинбурнской косе
Уничтожение российскими десантниками группировки войск Днепр разведывательной группы при попытке высадиться на Кинбурнской косе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости
Уничтожение российскими десантниками группировки войск "Днепр" разведывательной группы при попытке высадиться на Кинбурнской косе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Украинские силовики активно стягивают беспилотные катера к Кинбурнской косе, находящейся под контролем группировки войск "Днепр", сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье.
"Украинские вооружённые формирования в последнее время активно готовятся к штурму Кинбурнской косы, стягивают к береговой линии в Николаевской области безэкипажные катера — на Крым на таких не пойдёшь", — рассказал источник в пророссийском подполье.
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Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
По словам собеседника агентства, украинские власти готовятся к завершению конфликта и хотят взять под контроль этот важный стратегический участок. Большой украинский контингент там разместить не получится, но это может стать плацдармом для дальнейшего наступления ВСУ, обороны Николаевской области и контроля за Днепровским лиманом, заключил собеседник агентства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьЧерное мореХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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