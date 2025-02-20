https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000440067.html

Боец СВО в одиночку взорвал вражеские укрепления ВСУ в селе Елизаветовка

Боец СВО в одиночку взорвал вражеские укрепления ВСУ в селе Елизаветовка - РИА Новости, 20.02.2025

Боец СВО в одиночку взорвал вражеские укрепления ВСУ в селе Елизаветовка

Участник спецоперации с позывным "Тим" рассказал РИА Новости, как в октябре 2024 года в одиночку прорвался на мотоцикле к позициям украинских националистов в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:11:00+03:00

2025-02-20T03:11:00+03:00

2025-02-20T03:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Участник спецоперации с позывным "Тим" рассказал РИА Новости, как в октябре 2024 года в одиночку прорвался на мотоцикле к позициям украинских националистов в селе Елизаветовка на кураховском направлении и уничтожил их укрепления, забросив им взрывчатку. "Пехота не справлялась, поэтому мы заскочили туда с товарищем. Удалось зачистить с третьего по восьмой "квадраты", но они (боевики – ред.) успели спрятаться в блиндаже, из-за чего их нельзя было достать. Поэтому созрел план прорваться к ним на мотоцикле со взрывчаткой. Узнав дорогу к позициям радикалов, удалось четко реализовать задуманное", - поделился боец. Участник спецоперации отметил, что ему тяжело оценить, за какое время он прорвался к позициям бойцов ВСУ. Так как ему нужно было работать очень оперативно, он думал только о выполнении задачи. "Вдогонку они пытались отработать по мне минометами и кассетными снарядами", - уточнил он. "Боец СВО с позывным "Тим", которому наше движение оказывает поддержку, совершил героический подвиг: на мотоцикле он прорвался к позициям ВСУ и забросил им 30 килограммов взрывчатки. После атаки он спокойно уехал, а взрыв разнес вражеские укрепления с боевиками", - рассказала РИА Новости руководитель общественного движения "Наша Zабота" Наталья Шевелева. Участник СВО продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения спецоперации, куда оправился, следуя зову своих предков. "На гражданке я занимался рыболовством, на чем зарабатывал неплохие деньги. Но когда началась спецоперация, не мог остаться в стороне, поэтому решил отправиться на фронт. Тем более мой дед был участником Великой Отечественной войны, он дошел до Берлина, поэтому мое пребывание на СВО – это еще и дань памяти предкам", - сообщил "Тим".

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

берлин (город), вооруженные силы украины, безопасность