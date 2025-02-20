https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000432778.html

В Генштабе рассказали, сколько территории освободили ВС России в 2024 году

В Генштабе рассказали, сколько территории освободили ВС России в 2024 году - РИА Новости, 20.02.2025

В Генштабе рассказали, сколько территории освободили ВС России в 2024 году

Российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за два месяца этого года – ещё более 600 квадратных... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T01:27:00+03:00

2025-02-20T01:27:00+03:00

2025-02-20T07:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

сергей рудской

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, а за два месяца этого года – ещё более 600 квадратных километров, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде"."Всего в 2024 году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником а за два месяца этого года – ещё более 600 квадратных километров", - заявил он.По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях ВС РФ от украинских националистов очистили около 75% территорий этих регионов, а в ЛНР осталось освободить менее 1%.Говоря об освобождении Курской области после нападения ВСУ, Рудской заявил, что "наступление российских войск идёт на всех направлениях"."Противник несёт значительные потери и отступает с занятых позиций, несмотря на переброску ему дополнительных резервов. Территория Курской области, находящаяся под контролем ВСУ, сокращена более чем в два раза. Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64 процентов от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров)", - отметил он.По его словам, наиболее боеспособные украинские формирования понесли значительные потери, превышающие полученные ими в ходе проведения наступательной операции на запорожском и южнодонецком направлениях в 2023 году."За шесть с половиной месяцев ВСУ лишились свыше 62 тысяч человек личного состава элитных частей и около 5,6 тысячи единиц ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники - ред.)", - добавил Рудской.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 61 тысячи военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей рудской, владимир путин, валерий герасимов, красная звезда, донецкая народная республика, курская область, россия