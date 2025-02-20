https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000430612.html
Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО
Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО - РИА Новости, 20.02.2025
Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО
Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО, заявил начальник Главного... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:02:00+03:00
2025-02-20T01:02:00+03:00
2025-02-20T01:27:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской в интервью "Красной звезде"."Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов", — сказал он.По данным Рудского, за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных. При этом, с начала СВО эта цифра превысила один миллион.Кроме того, в прошлом году российские войска освободили от ВСУ около 4,5 тысяч квадратных километров территории, а за два месяца этого — еще более 600 квадратных километров, заключили в Генштабе.Как сообщил президент Владимир Путин в среду, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны от того же дня, за сутки потери ВСУ составили до 975 человек.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, безопасность, сергей рудской, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергей Рудской, Красная звезда
Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО
Рудской: Киев не сможет существенно изменить ситуацию на поле боя
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской в интервью "Красной звезде"
.
"Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов", — сказал он.
По данным Рудского, за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных. При этом, с начала СВО эта цифра превысила один миллион.
Кроме того, в прошлом году российские войска освободили от ВСУ около 4,5 тысяч квадратных километров территории, а за два месяца этого — еще более 600 квадратных километров, заключили в Генштабе.
Как сообщил президент Владимир Путин в среду, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны от того же дня, за сутки потери ВСУ составили до 975 человек.