https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000430612.html

Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО

Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО - РИА Новости, 20.02.2025

Генштаб назвал прошлый год переломным в достижении целей СВО

Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО, заявил начальник Главного... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T01:02:00+03:00

2025-02-20T01:02:00+03:00

2025-02-20T01:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

сергей рудской

красная звезда

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской в интервью "Красной звезде"."Прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. Существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Мобилизация осуществляется, как правило, принудительно и не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов", — сказал он.По данным Рудского, за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных. При этом, с начала СВО эта цифра превысила один миллион.Кроме того, в прошлом году российские войска освободили от ВСУ около 4,5 тысяч квадратных километров территории, а за два месяца этого — еще более 600 квадратных километров, заключили в Генштабе.Как сообщил президент Владимир Путин в среду, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны от того же дня, за сутки потери ВСУ составили до 975 человек.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, сергей рудской, красная звезда