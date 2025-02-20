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В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 20.02.2025
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В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечного огня
В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 20.02.2025
В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечного огня
В преддверии Дня защитника Отечества специалисты АО "Мосгаз" провели профилактику Вечного огня и проверили работоспособность горелки на мемориальном... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T23:16:00+03:00
2025-02-20T23:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества специалисты АО "Мосгаз" провели профилактику Вечного огня и проверили работоспособность горелки на мемориальном архитектурном ансамбле "Могила Неизвестного солдата" в Александровском саду в Москве. "Мемориальный комплекс "Могила Неизвестного солдата"- это одно из самых святых мест нашей Родины, потому что здесь увековечены те люди, которые защищали Родину от врага. Компания "Мосгаз" с 1967 года, с момента создания мемориала, обеспечивает горение Вечного огня постоянной профилактикой, постоянным слежением ", - рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. Он отметил, что процедура профилактики Вечного огня проводится ежемесячно, но является достаточно сложной и ответственной, потому что конструкция самой горелки имеет тройное резервирование всех систем. Именно поэтому эту работу выполняют люди, у которых есть специальная подготовка. Традиционно профилактика Вечного огня занимает примерно 40 минут. Сначала специалисты переносят пламя с помощью специального факела на временную горелку, которая является уменьшенной копией основной. Затем они приподнимают и относят в сторону звезду, разбирают горелку и меняют запальники. После завершения работ сотрудники АО "Мосгаз" возвращают пламя на место. Работа компании "Мосгаз" по сохранению Вечного огня не ограничивается мемориалом в Александровском саду. За последние годы были проведены мероприятия по переносу Вечного огня в города Воинской славы, а также на новые территории нашей страны.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Гасан Гасангаджиев, Мосгаз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечного огня

Специалисты Мосгаза провели профилактику Вечного огня в Александровском саду

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрофилактика Вечного огня в Александровском саду
Профилактика Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Профилактика Вечного огня в Александровском саду
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества специалисты АО "Мосгаз" провели профилактику Вечного огня и проверили работоспособность горелки на мемориальном архитектурном ансамбле "Могила Неизвестного солдата" в Александровском саду в Москве.
"Мемориальный комплекс "Могила Неизвестного солдата"- это одно из самых святых мест нашей Родины, потому что здесь увековечены те люди, которые защищали Родину от врага. Компания "Мосгаз" с 1967 года, с момента создания мемориала, обеспечивает горение Вечного огня постоянной профилактикой, постоянным слежением ", - рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.
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Он отметил, что процедура профилактики Вечного огня проводится ежемесячно, но является достаточно сложной и ответственной, потому что конструкция самой горелки имеет тройное резервирование всех систем. Именно поэтому эту работу выполняют люди, у которых есть специальная подготовка.
Традиционно профилактика Вечного огня занимает примерно 40 минут. Сначала специалисты переносят пламя с помощью специального факела на временную горелку, которая является уменьшенной копией основной. Затем они приподнимают и относят в сторону звезду, разбирают горелку и меняют запальники. После завершения работ сотрудники АО "Мосгаз" возвращают пламя на место.
Работа компании "Мосгаз" по сохранению Вечного огня не ограничивается мемориалом в Александровском саду. За последние годы были проведены мероприятия по переносу Вечного огня в города Воинской славы, а также на новые территории нашей страны.
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