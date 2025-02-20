https://ria.ru/20250220/spetsialisty-2000666988.html

В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечного огня

В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечного огня - РИА Новости, 20.02.2025

В Александровском саду в Москве провели профилактику Вечного огня

В преддверии Дня защитника Отечества специалисты АО "Мосгаз" провели профилактику Вечного огня и проверили работоспособность горелки на мемориальном... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:16:00+03:00

2025-02-20T23:16:00+03:00

2025-02-20T23:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

москва

гасан гасангаджиев

мосгаз

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В преддверии Дня защитника Отечества специалисты АО "Мосгаз" провели профилактику Вечного огня и проверили работоспособность горелки на мемориальном архитектурном ансамбле "Могила Неизвестного солдата" в Александровском саду в Москве. "Мемориальный комплекс "Могила Неизвестного солдата"- это одно из самых святых мест нашей Родины, потому что здесь увековечены те люди, которые защищали Родину от врага. Компания "Мосгаз" с 1967 года, с момента создания мемориала, обеспечивает горение Вечного огня постоянной профилактикой, постоянным слежением ", - рассказал генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев. Он отметил, что процедура профилактики Вечного огня проводится ежемесячно, но является достаточно сложной и ответственной, потому что конструкция самой горелки имеет тройное резервирование всех систем. Именно поэтому эту работу выполняют люди, у которых есть специальная подготовка. Традиционно профилактика Вечного огня занимает примерно 40 минут. Сначала специалисты переносят пламя с помощью специального факела на временную горелку, которая является уменьшенной копией основной. Затем они приподнимают и относят в сторону звезду, разбирают горелку и меняют запальники. После завершения работ сотрудники АО "Мосгаз" возвращают пламя на место. Работа компании "Мосгаз" по сохранению Вечного огня не ограничивается мемориалом в Александровском саду. За последние годы были проведены мероприятия по переносу Вечного огня в города Воинской славы, а также на новые территории нашей страны.

https://ria.ru/20240823/moldavija-1967998465.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва, гасан гасангаджиев, мосгаз, 80-летие победы в великой отечественной войне