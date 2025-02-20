Глава МИД Италии призвал ЕС сотрудничать с США
Таяни: ЕС нужно сотрудничать с США для обеспечения безопасности на континенте
© AP Photo / Andrew MedichiniАнтонио Таяни
© AP Photo / Andrew Medichini
Антонио Таяни. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Евросоюзу необходимо сотрудничать с США, чтобы обеспечить безопасность всего европейского континента, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Мы переживаем новую ситуацию. Новая американская администрация решила встать на путь, ведущий к окончанию войны на Украине. Однако мы должны увидеть, как будет реализован этот новый этап. Италия считает, что очень важно работать с единой Европой, но для обеспечения в будущем безопасности Украины и всего европейского континента необходимо сотрудничество между Европой и США", - заявил он в эфире Radio24.
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По словам главы итальянского МИД, Европа должна делать больше в области обороны, как этого просят в Вашингтоне. В частности, как отметил Таяни, необходимо, чтобы Италия сделала "шаг вперед" в соблюдении обязательств, взятых перед НАТО, а именно увеличила расходы на оборону в размере 2% от ВВП.
По словам Таяни, последние слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского были "жесткими", а в их отношениях наблюдается разлад.
Он отметил, что словесная перепалка происходит между Зеленским и Трампом, а Европа не должна вступать в полемику. Министр заявил, что не знает, что побудило Трампа использовать такие слова в отношении Зеленского, но предположил, что, возможно, президенту США не понравилась реакция Зеленского на встречу США и РФ в Саудовской Аравии.
Ранее Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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