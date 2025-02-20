https://ria.ru/20250220/sotrudnichestvo-2000533099.html

Глава МИД Италии призвал ЕС сотрудничать с США

Глава МИД Италии призвал ЕС сотрудничать с США - РИА Новости, 20.02.2025

Глава МИД Италии призвал ЕС сотрудничать с США

Евросоюзу необходимо сотрудничать с США, чтобы обеспечить безопасность всего европейского континента, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:23:00+03:00

2025-02-20T13:23:00+03:00

2025-02-20T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Евросоюзу необходимо сотрудничать с США, чтобы обеспечить безопасность всего европейского континента, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Мы переживаем новую ситуацию. Новая американская администрация решила встать на путь, ведущий к окончанию войны на Украине. Однако мы должны увидеть, как будет реализован этот новый этап. Италия считает, что очень важно работать с единой Европой, но для обеспечения в будущем безопасности Украины и всего европейского континента необходимо сотрудничество между Европой и США", - заявил он в эфире Radio24. По словам главы итальянского МИД, Европа должна делать больше в области обороны, как этого просят в Вашингтоне. В частности, как отметил Таяни, необходимо, чтобы Италия сделала "шаг вперед" в соблюдении обязательств, взятых перед НАТО, а именно увеличила расходы на оборону в размере 2% от ВВП. По словам Таяни, последние слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского были "жесткими", а в их отношениях наблюдается разлад. Он отметил, что словесная перепалка происходит между Зеленским и Трампом, а Европа не должна вступать в полемику. Министр заявил, что не знает, что побудило Трампа использовать такие слова в отношении Зеленского, но предположил, что, возможно, президенту США не понравилась реакция Зеленского на встречу США и РФ в Саудовской Аравии. Ранее Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250218/sammit-1999962482.html

https://ria.ru/20250217/shok-1999741471.html

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в мире, сша, украина, европа, владимир зеленский, дональд трамп, антонио таяни, нато