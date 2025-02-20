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В конгрессе призвали Рубио работать над продлением СНВ-3 - РИА Новости, 20.02.2025
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08:31 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/snv-3-2000460759.html
В конгрессе призвали Рубио работать над продлением СНВ-3
В конгрессе призвали Рубио работать над продлением СНВ-3 - РИА Новости, 20.02.2025
В конгрессе призвали Рубио работать над продлением СНВ-3
Десятки членов конгресса США от Демократической партии призвали госсекретаря Марко Рубио работать с конгрессом над продлением Договора о сокращении... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:31:00+03:00
2025-02-20T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Десятки членов конгресса США от Демократической партии призвали госсекретаря Марко Рубио работать с конгрессом над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, который истекает в 2026 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо. "Десятки законодателей-демократов призвали госсекретаря Марко Рубио работать с конгрессом над продлением американо-российского ядерного договора, который истекает в следующем году... Законодатели, среди которых сенаторы США Эдвард Марки, Кристофер Мерфи и Тэмми Болдуин, заявили, что у администрации президента-республиканца Дональда Трампа есть историческая возможность начать переговоры высокого уровня для замены договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который истекает 5 февраля 2026 года", - передает агентство. Законодатели считают, что у администрации Трампа есть возможность до достижения соглашения взаимно договориться соблюдать ограничения договора, используя существующие средства проверки ядерных арсеналов. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html
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россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, нато, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марко Рубио, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В конгрессе призвали Рубио работать над продлением СНВ-3

Демократы в конгрессе призвали Рубио работать с конгрессом над продлением СНВ-3

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Десятки членов конгресса США от Демократической партии призвали госсекретаря Марко Рубио работать с конгрессом над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, который истекает в 2026 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо.
"Десятки законодателей-демократов призвали госсекретаря Марко Рубио работать с конгрессом над продлением американо-российского ядерного договора, который истекает в следующем году... Законодатели, среди которых сенаторы США Эдвард Марки, Кристофер Мерфи и Тэмми Болдуин, заявили, что у администрации президента-республиканца Дональда Трампа есть историческая возможность начать переговоры высокого уровня для замены договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который истекает 5 февраля 2026 года", - передает агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ядерный шантаж: джентльмены опять меняют правила
6 декабря 2024, 08:00
Законодатели считают, что у администрации Трампа есть возможность до достижения соглашения взаимно договориться соблюдать ограничения договора, используя существующие средства проверки ядерных арсеналов.
Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В сенате США оценили возможность продления ДСНВ с Россией
22 августа 2024, 19:59
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Пусковой грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Истекающий ДСНВ с Россией станет приоритетом Трампа, считают в США
15 ноября 2024, 02:14
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарко РубиоСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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