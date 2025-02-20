https://ria.ru/20250220/snv-3-2000460759.html

В конгрессе призвали Рубио работать над продлением СНВ-3

В конгрессе призвали Рубио работать над продлением СНВ-3 - РИА Новости, 20.02.2025

В конгрессе призвали Рубио работать над продлением СНВ-3

Десятки членов конгресса США от Демократической партии призвали госсекретаря Марко Рубио работать с конгрессом над продлением Договора о сокращении... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:31:00+03:00

2025-02-20T08:31:00+03:00

2025-02-20T08:31:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

марко рубио

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Десятки членов конгресса США от Демократической партии призвали госсекретаря Марко Рубио работать с конгрессом над продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, который истекает в 2026 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо. "Десятки законодателей-демократов призвали госсекретаря Марко Рубио работать с конгрессом над продлением американо-российского ядерного договора, который истекает в следующем году... Законодатели, среди которых сенаторы США Эдвард Марки, Кристофер Мерфи и Тэмми Болдуин, заявили, что у администрации президента-республиканца Дональда Трампа есть историческая возможность начать переговоры высокого уровня для замены договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который истекает 5 февраля 2026 года", - передает агентство. Законодатели считают, что у администрации Трампа есть возможность до достижения соглашения взаимно договориться соблюдать ограничения договора, используя существующие средства проверки ядерных арсеналов. Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления. Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

https://ria.ru/20240822/dsnv--1967889518.html

https://ria.ru/20241115/dsnv-1983864190.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марко рубио, сергей лавров, нато, в мире