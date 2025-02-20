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СК опроверг сообщения о расследовании убийства Лермонтова - РИА Новости, 20.02.2025
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12:19 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/sk-2000512258.html
СК опроверг сообщения о расследовании убийства Лермонтова
СК опроверг сообщения о расследовании убийства Лермонтова - РИА Новости, 20.02.2025
СК опроверг сообщения о расследовании убийства Лермонтова
Информация о расследовании СК РФ убийства писателя Михаила Лермонтова, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:19:00+03:00
2025-02-20T12:19:00+03:00
происшествия
михаил лермонтов
николай бурляев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Информация о расследовании СК РФ убийства писателя Михаила Лермонтова, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Следственном комитете. "Информация о расследовании СК РФ убийства Лермонтова, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве. Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил РИА Новости, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства писателя в 1841 году.
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происшествия, михаил лермонтов, николай бурляев
Происшествия, Михаил Лермонтов, Николай Бурляев
СК опроверг сообщения о расследовании убийства Лермонтова

СК: данные о расследовании убийства Лермонтова не соответствуют действительности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Информация о расследовании СК РФ убийства писателя Михаила Лермонтова, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
"Информация о расследовании СК РФ убийства Лермонтова, не соответствует действительности", - сказали в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев сообщил РИА Новости, что направил обращение в Следственный комитет с просьбой провести расследование гибели Лермонтова. Депутат отметил, что на протяжении многих десятилетий лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины заявляли о недобросовестности следствия, проведенного сразу после убийства писателя в 1841 году.
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