https://ria.ru/20250220/sirija-2000605876.html

В Сирии при взрыве боеприпасов погибли семь человек

В Сирии при взрыве боеприпасов погибли семь человек - РИА Новости, 20.02.2025

В Сирии при взрыве боеприпасов погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва боеприпасов в городе Нейраб в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:15:00+03:00

2025-02-20T17:15:00+03:00

2025-02-20T17:15:00+03:00

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дамаск (город)

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КАИР, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва боеприпасов в городе Нейраб в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил сирийский телеканал Syria TV. "Семь человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва пережитков войны (неразорвавшихся боеприпасов – ред.) в доме в городе Нейраб к востоку от Алеппо", - говорится в сообщении телеканала. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.

https://ria.ru/20241006/sirija-1976616334.html

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в мире, сирия, алеппо, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа