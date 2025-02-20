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В Сирии при взрыве боеприпасов погибли семь человек - РИА Новости, 20.02.2025
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17:15 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/sirija-2000605876.html
В Сирии при взрыве боеприпасов погибли семь человек
В Сирии при взрыве боеприпасов погибли семь человек - РИА Новости, 20.02.2025
В Сирии при взрыве боеприпасов погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва боеприпасов в городе Нейраб в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:15:00+03:00
2025-02-20T17:15:00+03:00
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сирия
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва боеприпасов в городе Нейраб в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил сирийский телеканал Syria TV. "Семь человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва пережитков войны (неразорвавшихся боеприпасов – ред.) в доме в городе Нейраб к востоку от Алеппо", - говорится в сообщении телеканала. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.
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в мире, сирия, алеппо, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Алеппо, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
В Сирии при взрыве боеприпасов погибли семь человек

Семь человек погибли при взрыве боеприпасов в сирийском городе Нейраб

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли в результате взрыва боеприпасов в городе Нейраб в провинции Алеппо на севере Сирии, сообщил сирийский телеканал Syria TV.
"Семь человек погибли, несколько пострадали в результате взрыва пережитков войны (неразорвавшихся боеприпасов – ред.) в доме в городе Нейраб к востоку от Алеппо", - говорится в сообщении телеканала.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время действия переходного периода.
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В миреСирияАлеппоДамаск (город)Башар АсадАхмед аш-Шараа
 
 
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