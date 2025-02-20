https://ria.ru/20250220/saratov-2000457543.html

Саратовский губернатор попросил повысить частоту взятия проб воздуха

Саратовский губернатор попросил повысить частоту взятия проб воздуха - РИА Новости, 20.02.2025

Саратовский губернатор попросил повысить частоту взятия проб воздуха

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале, что попросил компетентные органы проверить деятельность промышленность предприятий... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:01:00+03:00

2025-02-20T08:01:00+03:00

2025-02-20T10:07:00+03:00

происшествия

саратов

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале, что попросил компетентные органы проверить деятельность промышленность предприятий Саратова и увеличить частоту взятия проб воздуха после жалоб жителей на едкий запах. "Жители нескольких районов Саратова жалуются на едкий запах. Аналогичные обращения были и накануне в утренние часы... В связи с массовыми жалобами направил обращение в компетентные органы, в том числе с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий и увеличить частоту взятия проб воздуха в разных частях города", - написал Бусаргин. По словам главы региона, специалисты на постоянной основе берут пробы воздуха и анализируют их на предмет превышения концентрации вредных веществ. "По итогам вчерашнего дня превышений зафиксировано не было. Специалисты уточняют, что запах может быть связан с атмосферными явлениями", - пояснил Бусаргин.Позже зампредседателя правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин сообщил, что обсудил с крупными промышленными предприятиями Саратова ситуацию с жалобами жителей."По поручению губернатора связался с нашими крупными промышленными предприятиями. Никаких нештатных и тем более чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на экологическую обстановку, нигде нет. Все работает в штатном режиме", - приводятся слова Торгашина в Telegram-канале пресс-службы губернатора.

https://ria.ru/20250203/rospotrebnadzor-1997135527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин