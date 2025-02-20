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Саратовский губернатор попросил повысить частоту взятия проб воздуха - РИА Новости, 20.02.2025
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08:01 20.02.2025 (обновлено: 10:07 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/saratov-2000457543.html
Саратовский губернатор попросил повысить частоту взятия проб воздуха
Саратовский губернатор попросил повысить частоту взятия проб воздуха - РИА Новости, 20.02.2025
Саратовский губернатор попросил повысить частоту взятия проб воздуха
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале, что попросил компетентные органы проверить деятельность промышленность предприятий... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T08:01:00+03:00
2025-02-20T10:07:00+03:00
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале, что попросил компетентные органы проверить деятельность промышленность предприятий Саратова и увеличить частоту взятия проб воздуха после жалоб жителей на едкий запах. "Жители нескольких районов Саратова жалуются на едкий запах. Аналогичные обращения были и накануне в утренние часы... В связи с массовыми жалобами направил обращение в компетентные органы, в том числе с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий и увеличить частоту взятия проб воздуха в разных частях города", - написал Бусаргин. По словам главы региона, специалисты на постоянной основе берут пробы воздуха и анализируют их на предмет превышения концентрации вредных веществ. "По итогам вчерашнего дня превышений зафиксировано не было. Специалисты уточняют, что запах может быть связан с атмосферными явлениями", - пояснил Бусаргин.Позже зампредседателя правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин сообщил, что обсудил с крупными промышленными предприятиями Саратова ситуацию с жалобами жителей."По поручению губернатора связался с нашими крупными промышленными предприятиями. Никаких нештатных и тем более чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на экологическую обстановку, нигде нет. Все работает в штатном режиме", - приводятся слова Торгашина в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
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происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин
Саратовский губернатор попросил повысить частоту взятия проб воздуха

Работу промпредприятий Саратова проверят из-за жалоб жителей на едкий запах

© РИА Новости / Александр Легкий | Перейти в медиабанкСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Александр Легкий
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САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в Telegram-канале, что попросил компетентные органы проверить деятельность промышленность предприятий Саратова и увеличить частоту взятия проб воздуха после жалоб жителей на едкий запах.
«
"Жители нескольких районов Саратова жалуются на едкий запах. Аналогичные обращения были и накануне в утренние часы... В связи с массовыми жалобами направил обращение в компетентные органы, в том числе с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий и увеличить частоту взятия проб воздуха в разных частях города", - написал Бусаргин.
По словам главы региона, специалисты на постоянной основе берут пробы воздуха и анализируют их на предмет превышения концентрации вредных веществ.
"По итогам вчерашнего дня превышений зафиксировано не было. Специалисты уточняют, что запах может быть связан с атмосферными явлениями", - пояснил Бусаргин.
Позже зампредседателя правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин сообщил, что обсудил с крупными промышленными предприятиями Саратова ситуацию с жалобами жителей.
"По поручению губернатора связался с нашими крупными промышленными предприятиями. Никаких нештатных и тем более чрезвычайных ситуаций, которые могли бы повлиять на экологическую обстановку, нигде нет. Все работает в штатном режиме", - приводятся слова Торгашина в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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