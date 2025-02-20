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Глава Минфина США заявил о возможности смягчения санкций против России - РИА Новости, 20.02.2025
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17:46 20.02.2025 (обновлено: 19:27 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000616530.html
Глава Минфина США заявил о возможности смягчения санкций против России
Глава Минфина США заявил о возможности смягчения санкций против России - РИА Новости, 20.02.2025
Глава Минфина США заявил о возможности смягчения санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:46:00+03:00
2025-02-20T19:27:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
скотт бессент
сергей лавров
марко рубио
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров. "Думаю, это хорошее описание", - ответил Бессент в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность смягчить или ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000500271.html
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россия
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россия, сша, вашингтон (штат), скотт бессент, сергей лавров, марко рубио, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Сергей Лавров, Марко Рубио, Министерство финансов США, Санкции в отношении России, В мире
Глава Минфина США заявил о возможности смягчения санкций против России

Глава Минфина США Бессент: санкции против РФ могут и смягчить, и ужесточить

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.
«
"Думаю, это хорошее описание", - ответил Бессент в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность смягчить или ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России
Вчера, 11:27
Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Сийярто надеется, что об антироссийских санкциях "можно будет забыть"
19 февраля, 12:17
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Скотт БессентСергей ЛавровМарко РубиоМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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