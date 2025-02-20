https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000616530.html

Глава Минфина США заявил о возможности смягчения санкций против России

Глава Минфина США заявил о возможности смягчения санкций против России - РИА Новости, 20.02.2025

Глава Минфина США заявил о возможности смягчения санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:46:00+03:00

2025-02-20T17:46:00+03:00

2025-02-20T19:27:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

скотт бессент

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марко рубио

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов как смягчить, так и ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров. "Думаю, это хорошее описание", - ответил Бессент в интервью агентству Блумберг, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность смягчить или ужесточить санкции в отношении России в зависимости от хода переговоров. Во вторник в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. При этом агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что участвовавший в переговорах госсекретарь США Марко Рубио обещал европейским союзникам сохранить в силе антироссийские санкции как минимум до достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000500271.html

https://ria.ru/20250219/vengrija-2000258266.html

россия

сша

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