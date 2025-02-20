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Эксперт оценил влияние санкций ЕС против российского алюминия - РИА Новости, 20.02.2025
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14:33 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000556405.html
Эксперт оценил влияние санкций ЕС против российского алюминия
Эксперт оценил влияние санкций ЕС против российского алюминия - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт оценил влияние санкций ЕС против российского алюминия
Запрет Евросоюза (ЕС) на импорт российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций не окажет сильного влияния на стоимость металла, такое мнение высказал РИА... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:33:00+03:00
2025-02-20T14:33:00+03:00
экономика
россия
китай
восток
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Запрет Евросоюза (ЕС) на импорт российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций не окажет сильного влияния на стоимость металла, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Ранее источник РИА Новости в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля. СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия. "Поставки российского алюминия в ЕС и так заметно снижаются, в прошлом году они уже были на многолетнем минимуме. Российский алюминий переориентируется на Восток, эта тенденция продолжится, и поэтому вводимые санкции, с временем отсрочки на год и квотой на текущий год, сильно не повлияют на цену", - прокомментировал аналитик влияние европейских ограничений на стоимость металла. Он отметил, что цены на алюминий в 2025 году могут закрепиться в диапазоне от 2600 до 2800 долларов за тонну, не очень далеко от текущих значений с вероятным скачком до 2900 долларов и возвратом в этот диапазон. По данным платформы Cbonds, в рамках последних дней цена на металл демонстрировала умеренную волатильность, находясь в диапазоне 2610-2670 доллара. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается постепенный рост в течение года: от 2619 долларов в первом квартале до примерно 2713 доллара к четвертому кварталу. "Более серьезным фактором могут стать американские пошлины на алюминий, вводимые Трампом. Они могут создать дефицит первичного алюминия в США и при этом его избыток на европейском рынке. Впрочем, я допускаю, что в процессе "торга" с правительствами стран-поставщиков алюминия и под давлением собственной промышленности Трамп вскоре начнет предоставлять исключения и преференции, и в этом случае больших перекосов на рынке алюминия не случится", - добавляет Калачев. По его словам, самым важным фактором остается Китай, на который приходится около 60% мирового производства и потребления алюминия. Так, испытывая спад темпов роста экономики, Китай становится нетто-экспортером алюминия, чем оказывает давление на цены. "Если же китайской экономике удастся ускориться и в дальнейшем поддерживать высокие темпы роста, то в этом случае мы увидим устойчивый рост цен на алюминий и другие промышленные металлы", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000500271.html
https://ria.ru/20250219/sanktsii-2000401758.html
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экономика, россия, китай, восток, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, Китай, Восток, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Эксперт оценил влияние санкций ЕС против российского алюминия

Аналитик Калачев: санкции ЕС против алюминия из РФ не повлияют на его стоимость

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Запрет Евросоюза (ЕС) на импорт российского алюминия в рамках 16-го пакета санкций не окажет сильного влияния на стоимость металла, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.
Ранее источник РИА Новости в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля. СМИ сообщали, что новый санкционный пакет включит, в частности, запрет импорта из РФ первичного алюминия и некоторой продукции из российского алюминия.
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"Поставки российского алюминия в ЕС и так заметно снижаются, в прошлом году они уже были на многолетнем минимуме. Российский алюминий переориентируется на Восток, эта тенденция продолжится, и поэтому вводимые санкции, с временем отсрочки на год и квотой на текущий год, сильно не повлияют на цену", - прокомментировал аналитик влияние европейских ограничений на стоимость металла.
Он отметил, что цены на алюминий в 2025 году могут закрепиться в диапазоне от 2600 до 2800 долларов за тонну, не очень далеко от текущих значений с вероятным скачком до 2900 долларов и возвратом в этот диапазон. По данным платформы Cbonds, в рамках последних дней цена на металл демонстрировала умеренную волатильность, находясь в диапазоне 2610-2670 доллара. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается постепенный рост в течение года: от 2619 долларов в первом квартале до примерно 2713 доллара к четвертому кварталу.
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"Более серьезным фактором могут стать американские пошлины на алюминий, вводимые Трампом. Они могут создать дефицит первичного алюминия в США и при этом его избыток на европейском рынке. Впрочем, я допускаю, что в процессе "торга" с правительствами стран-поставщиков алюминия и под давлением собственной промышленности Трамп вскоре начнет предоставлять исключения и преференции, и в этом случае больших перекосов на рынке алюминия не случится", - добавляет Калачев.
По его словам, самым важным фактором остается Китай, на который приходится около 60% мирового производства и потребления алюминия. Так, испытывая спад темпов роста экономики, Китай становится нетто-экспортером алюминия, чем оказывает давление на цены. "Если же китайской экономике удастся ускориться и в дальнейшем поддерживать высокие темпы роста, то в этом случае мы увидим устойчивый рост цен на алюминий и другие промышленные металлы", - заключил аналитик.
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