Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000500271.html
СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России
СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России - РИА Новости, 20.02.2025
СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России
Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:27:00+03:00
2025-02-20T11:27:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/60/912336044_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_4efaa4746fd14065cd944ee276584069.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС опасаются, что США все же отменят рестрикции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Издание отмечает, что дипломаты ЕС получают "сигналы" о том, что США намерены пока сохранить санкции в отношении России и даже усилить их. Однако, как пишет газета, это открыто противоречит заявленной администрацией США цели улучшить экономическое сотрудничество с РФ. "Европейские чиновники признают, что сигналы, поступающие из Вашингтона, в целом непоследовательны. Чиновники (ЕС - ред.) опасаются, что, если США отменят свои меры..., Россия, вероятно, сможет воспользоваться зияющей дырой в глобальной финансовой стене, ранее возведенной вокруг нее, чтобы вернуться к привычной деятельности во многих областях", - говорится в материале газеты. В среду постоянные представители стран-членов ЕС согласовали очередной 16-й раунд санкций в отношении России на фоне противоречивых сигналов из США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000015825.html
https://ria.ru/20250118/pushkov-1994318090.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/60/912336044_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_b2f69b956e3ac6acb6023b2e828d5fff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России

FT: дипломаты ЕС опасаются, что США все же отменят санкции против России

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС опасаются, что США все же отменят рестрикции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что дипломаты ЕС получают "сигналы" о том, что США намерены пока сохранить санкции в отношении России и даже усилить их. Однако, как пишет газета, это открыто противоречит заявленной администрацией США цели улучшить экономическое сотрудничество с РФ.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
ЕС не будет отменять санкции против России
18 февраля, 11:57
"Европейские чиновники признают, что сигналы, поступающие из Вашингтона, в целом непоследовательны. Чиновники (ЕС - ред.) опасаются, что, если США отменят свои меры..., Россия, вероятно, сможет воспользоваться зияющей дырой в глобальной финансовой стене, ранее возведенной вокруг нее, чтобы вернуться к привычной деятельности во многих областях", - говорится в материале газеты.
В среду постоянные представители стран-членов ЕС согласовали очередной 16-й раунд санкций в отношении России на фоне противоречивых сигналов из США.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Пушков заявил, что в ЕС не заметили ослабление из-за санкций против России
18 января, 00:43
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала