https://ria.ru/20250220/sanktsii-2000500271.html

СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России

СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России - РИА Новости, 20.02.2025

СМИ: в ЕС опасаются, что США отменят санкции против России

Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:27:00+03:00

2025-02-20T11:27:00+03:00

2025-02-20T11:27:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Европейские дипломаты получают сигналы о том, что США пока не намерены снимать санкции с России, однако в связи с непоследовательностью Вашингтона в ЕС опасаются, что США все же отменят рестрикции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Издание отмечает, что дипломаты ЕС получают "сигналы" о том, что США намерены пока сохранить санкции в отношении России и даже усилить их. Однако, как пишет газета, это открыто противоречит заявленной администрацией США цели улучшить экономическое сотрудничество с РФ. "Европейские чиновники признают, что сигналы, поступающие из Вашингтона, в целом непоследовательны. Чиновники (ЕС - ред.) опасаются, что, если США отменят свои меры..., Россия, вероятно, сможет воспользоваться зияющей дырой в глобальной финансовой стене, ранее возведенной вокруг нее, чтобы вернуться к привычной деятельности во многих областях", - говорится в материале газеты. В среду постоянные представители стран-членов ЕС согласовали очередной 16-й раунд санкций в отношении России на фоне противоречивых сигналов из США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000015825.html

https://ria.ru/20250118/pushkov-1994318090.html

россия

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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии