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Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве - РИА Новости, 20.02.2025
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20:48 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/samoubiystvo-2000652379.html
Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве
Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве - РИА Новости, 20.02.2025
Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале назвал слухи о его самоубийстве фейком, которые распространяют укронацисты. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T20:48:00+03:00
2025-02-20T20:48:00+03:00
происшествия
самарская область
вячеслав федорищев
россия
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САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале назвал слухи о его самоубийстве фейком, которые распространяют укронацисты. Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в региональные Telegram-каналы стали предлагать новости о якобы смерти губернатора Самарской области. "Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги - укронацисты - распространяют в развитие вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать", - сказал Федорищев в видеообращении. В среду глава региона сообщал, что украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Последствия атаки были ликвидированы в тот же день, пострадавших и крупных повреждений не было.
https://rsport.ria.ru/20250206/fedorischev-1997850168.html
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происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, россия
Происшествия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Россия
Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве

Самарский губернатор Федорищев назвал слухи о своем самоубийстве фейком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале назвал слухи о его самоубийстве фейком, которые распространяют укронацисты.
Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в региональные Telegram-каналы стали предлагать новости о якобы смерти губернатора Самарской области.
«
"Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги - укронацисты - распространяют в развитие вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать", - сказал Федорищев в видеообращении.
В среду глава региона сообщал, что украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Последствия атаки были ликвидированы в тот же день, пострадавших и крупных повреждений не было.
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ПроисшествияСамарская областьВячеслав ФедорищевРоссия
 
 
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