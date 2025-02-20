https://ria.ru/20250220/samoubiystvo-2000652379.html

Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве

Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве - РИА Новости, 20.02.2025

Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале назвал слухи о его самоубийстве фейком, которые распространяют укронацисты. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T20:48:00+03:00

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2025-02-20T20:48:00+03:00

происшествия

самарская область

вячеслав федорищев

россия

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САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале назвал слухи о его самоубийстве фейком, которые распространяют укронацисты. Ранее ряд местных СМИ сообщили, что в региональные Telegram-каналы стали предлагать новости о якобы смерти губернатора Самарской области. "Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который наши недруги - укронацисты - распространяют в развитие вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте, не совершил, продолжаем работать", - сказал Федорищев в видеообращении. В среду глава региона сообщал, что украинские беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Последствия атаки были ликвидированы в тот же день, пострадавших и крупных повреждений не было.

https://rsport.ria.ru/20250206/fedorischev-1997850168.html

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происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, россия