https://ria.ru/20250220/samolet-2000520094.html

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 20.02.2025

Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Средства ПВО России сбили самолет ВСУ МиГ-29 и 112 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:43:00+03:00

2025-02-20T12:43:00+03:00

2025-02-20T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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миг-29

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Средства ПВО России сбили самолет ВСУ МиГ-29 и 112 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, миг-29