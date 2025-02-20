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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 20.02.2025
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
Средства ПВО России сбили самолет ВСУ МиГ-29 и 112 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:43:00+03:00
2025-02-20T12:43:00+03:00
2025-02-20T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Средства ПВО России сбили самолет ВСУ МиГ-29 и 112 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29
МО РФ: средства ПВО сбили украинский МиГ-29 и 112 дронов за сутки