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В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета
В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета - РИА Новости, 20.02.2025
В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:34:00+03:00
2025-02-20T11:34:00+03:00
2025-02-20T11:40:00+03:00
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен."В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлекались шесть специалистов и две единицы техники.Причину произошедшего выяснят следственные органы.
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета
МЧС: 2 человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Кстовском районе