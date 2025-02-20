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В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета - РИА Новости, 20.02.2025
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11:34 20.02.2025 (обновлено: 11:40 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html
В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета
В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета - РИА Новости, 20.02.2025
В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:34:00+03:00
2025-02-20T11:40:00+03:00
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен."В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлекались шесть специалистов и две единицы техники.Причину произошедшего выяснят следственные органы.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета

МЧС: 2 человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Кстовском районе

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области
Место крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен.
«
"В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекались шесть специалистов и две единицы техники.
Причину произошедшего выяснят следственные органы.
© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области
Место крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области
 
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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