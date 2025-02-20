https://ria.ru/20250220/samolet-2000502369.html

В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета

В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета - РИА Новости, 20.02.2025

В Нижегородской области два человека погибли при крушении самолета

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:34:00+03:00

2025-02-20T11:34:00+03:00

2025-02-20T11:40:00+03:00

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен."В Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево, легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку и загорелся. К сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении.К тушению пожара привлекались шесть специалистов и две единицы техники.Причину произошедшего выяснят следственные органы.

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)