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В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 20.02.2025
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11:23 20.02.2025 (обновлено: 11:34 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/samolet-2000499187.html
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 20.02.2025
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:23:00+03:00
2025-02-20T11:34:00+03:00
нижегородская область
происшествия
кстовский район
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожар на месте жесткой посадки легкомоторного самолёта в поселке Новоликеево Кстовского района потушен", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадали два человека, их состояние уточняется.
https://ria.ru/20250206/samolet-1997783845.html
нижегородская область
кстовский район
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нижегородская область, происшествия, кстовский район
Нижегородская область, Происшествия, Кстовский район
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет

В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет, пожар потушили

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramМесто крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области. 20 февраля 2025
Место крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области. 20 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Место крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области. 20 февраля 2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пожар на месте жесткой посадки легкомоторного самолёта в поселке Новоликеево Кстовского района потушен", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, пострадали два человека, их состояние уточняется.
Место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
6 февраля, 16:57
 
Нижегородская областьПроисшествияКстовский район
 
 
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