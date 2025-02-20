https://ria.ru/20250220/samolet-2000499187.html
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 20.02.2025
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:23:00+03:00
2025-02-20T11:23:00+03:00
2025-02-20T11:34:00+03:00
нижегородская область
происшествия
кстовский район
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет потерпел крушение в Кстовском районе Нижегородской области, на месте жесткой посадки возник пожар, он потушен, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пожар на месте жесткой посадки легкомоторного самолёта в поселке Новоликеево Кстовского района потушен", - сказал собеседник агентства.По его словам, по предварительной информации, пострадали два человека, их состояние уточняется.
https://ria.ru/20250206/samolet-1997783845.html
нижегородская область
кстовский район
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нижегородская область, происшествия, кстовский район
Нижегородская область, Происшествия, Кстовский район
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет
В Нижегородской области разбился легкомоторный самолет, пожар потушили