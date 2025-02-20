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На экс-мэра Корсаковского района Сахалина возбудили дело - РИА Новости, 20.02.2025
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03:44 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/sahalin-2000442081.html
На экс-мэра Корсаковского района Сахалина возбудили дело
На экс-мэра Корсаковского района Сахалина возбудили дело - РИА Новости, 20.02.2025
На экс-мэра Корсаковского района Сахалина возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Корсаковского городского округа и его заместителя, они задержаны, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:44:00+03:00
2025-02-20T03:44:00+03:00
происшествия
россия
сахалинская область
корсаковский городской округ
следственный комитет россии (ск рф)
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Корсаковского городского округа и его заместителя, они задержаны, сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области. "Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Сахалинской области в отношении бывшего мэра муниципального образования "Корсаковский городской округ" и его заместителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По версии следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года мэр и его заместитель, являвшийся в то время главой одного из департаментов местной администрации, организовали незаконную сделку имущественного характера. Фигуранты действовали через подставное лицо, неосведомленное об их преступных намерениях. В настоящее время экс-мэр и его заместитель задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.
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россия
сахалинская область
корсаковский городской округ
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происшествия, россия, сахалинская область, корсаковский городской округ, следственный комитет россии (ск рф), сахалин
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Корсаковский городской округ, Следственный комитет России (СК РФ), Сахалин
На экс-мэра Корсаковского района Сахалина возбудили дело

На экс-мэра Корсаковского района возбудили дело за злоупотребление полномочиями

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего мэра Корсаковского городского округа и его заместителя, они задержаны, сообщает следственное управление СК РФ по Сахалинской области.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Сахалинской области в отношении бывшего мэра муниципального образования "Корсаковский городской округ" и его заместителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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По версии следствия, с ноября 2021 года по август 2023 года мэр и его заместитель, являвшийся в то время главой одного из департаментов местной администрации, организовали незаконную сделку имущественного характера. Фигуранты действовали через подставное лицо, неосведомленное об их преступных намерениях.
В настоящее время экс-мэр и его заместитель задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.
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ПроисшествияРоссияСахалинская областьКорсаковский городской округСледственный комитет России (СК РФ)Сахалин
 
 
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