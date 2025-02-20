Рейтинг@Mail.ru
Renault не исключает возвращения на российский рынок, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/rynok-2000610268.html
Renault не исключает возвращения на российский рынок, пишут СМИ
Renault не исключает возвращения на российский рынок, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2025
Renault не исключает возвращения на российский рынок, пишут СМИ
Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:22:00+03:00
2025-02-20T17:22:00+03:00
россия
москва
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775546335_0:289:3071:2016_1920x0_80_0_0_bae4040d0868ff3dcbdde0e14d8c1617.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Renault Луку де Мео (Luca de Meo). "Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в Россию", - говорится в статье. "Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы догонять прошлое... Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - приводит газета слова де Мео. При этом глава Renault отметил, что у компании есть другие приоритеты, кроме возвращения в Россию, в том числе ускорение запуска своих электрических и гибридных автомобилей, чтобы соответствовать предстоящим требованиям ЕС по вредным выбросам. В 2022 году группа получила чистый убыток от прекращенной деятельности в России в 2,3 миллиарда евро. В мае того же года Renault передала свои российские активы в государственную собственность по символической цене: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве. Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
https://ria.ru/20250220/boeing-2000515638.html
https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775546335_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_2111db5c63b53c8df2195df11a98596c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, евросоюз, в мире
Россия, Москва, Евросоюз, В мире
Renault не исключает возвращения на российский рынок, пишут СМИ

FT: Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Renault
Логотип Renault - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип Renault. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Французский автоконцерн Renault не исключает возвращения на российский рынок в будущем, пишет издание Financial Times со ссылкой на генерального директора Renault Луку де Мео (Luca de Meo).
«
"Генеральный директор Renault заявил, что компания не исключает возвращения в Россию", - говорится в статье.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Песков ответил на вопрос о возможности возвращения компании Boeing в Россию
Вчера, 12:30
«
"Я бы предпочел сосредоточиться на строительстве будущего, а не на том, чтобы догонять прошлое... Но мы деловые люди. Когда мы увидим возможность для бизнеса, мы постараемся ухватиться за нее", - приводит газета слова де Мео.
При этом глава Renault отметил, что у компании есть другие приоритеты, кроме возвращения в Россию, в том числе ускорение запуска своих электрических и гибридных автомобилей, чтобы соответствовать предстоящим требованиям ЕС по вредным выбросам.
В 2022 году группа получила чистый убыток от прекращенной деятельности в России в 2,3 миллиарда евро. В мае того же года Renault передала свои российские активы в государственную собственность по символической цене: доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" - городу Москве.
Renault S.A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, основана в 1898 году, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Песков прокомментировал возможное возвращение автоконцернов в Россию
14 ноября 2024, 14:10
 
РоссияМоскваЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала