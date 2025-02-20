https://ria.ru/20250220/rynok-2000456380.html

Российский рынок акций растет на утренней сессии

Российский рынок акций растет на утренней сессии - РИА Новости, 20.02.2025

Российский рынок акций растет на утренней сессии

Российский рынок акций заметно растет на утренней сессии, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:35:00+03:00

2025-02-20T07:35:00+03:00

2025-02-20T07:44:00+03:00

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российский рынок акций заметно растет на утренней сессии, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивается на 0,86 процента, до 3 298,64 пункта.Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа