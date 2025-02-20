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Врио главы Румынии договорился с Макроном об усилении военного присутствия - РИА Новости, 20.02.2025
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https://ria.ru/20250220/rumyniya-2000429801.html
Врио главы Румынии договорился с Макроном об усилении военного присутствия
Врио главы Румынии договорился с Макроном об усилении военного присутствия - РИА Новости, 20.02.2025
Врио главы Румынии договорился с Макроном об усилении военного присутствия
Врио президента Румынии Илие Боложан заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об усилении французского военного присутствия на... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:54:00+03:00
2025-02-20T00:54:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Врио президента Румынии Илие Боложан заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об усилении французского военного присутствия на румынской территории в ближайшее время. Боложан в среду провел неформальную встречу с Макроном в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине и угрозы безопасности для Европы. "Мы еще раз подтвердили стабильность французского военного присутствия в Румынии по просьбе нашей страны. У нас имеется значительный французский контингент, который вносит свой вклад, наряду с другими контингентами стран-союзников и Соединенных Штатов, в обеспечение безопасности нашей страны, и мы подтвердили, что это присутствие будет усилено в предстоящий период", - заявил Боложан журналистам после встречи с Макроном. По его словам, речь также шла о продолжении стратегического сотрудничества между государствами. "Мы подтвердили продолжение сотрудничества и развития в экономической сфере и в оборонной промышленности, учитывая не только региональные потребности, но и возможность того, что эта отрасль станет полюсом развития Румынии в ближайшие годы", — добавил Боложан. В мае 2022 года на территории Румынии была создана боевая группа НАТО, в которую входят военные из Бельгии, Нидерландов и около 500 солдат из Франции. Помимо этого ежегодно тысячи французских военных принимают участие в учениях на территории Румынии.
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html
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в мире, румыния, париж, украина, эммануэль макрон, нато
В мире, Румыния, Париж, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО
Врио главы Румынии договорился с Макроном об усилении военного присутствия

Боложан договорился с Макроном об усилении французского военного присутствия

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 фев - РИА Новости. Врио президента Румынии Илие Боложан заявил, что договорился с французским коллегой Эммануэлем Макроном об усилении французского военного присутствия на румынской территории в ближайшее время.
Боложан в среду провел неформальную встречу с Макроном в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине и угрозы безопасности для Европы.
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"Мы еще раз подтвердили стабильность французского военного присутствия в Румынии по просьбе нашей страны. У нас имеется значительный французский контингент, который вносит свой вклад, наряду с другими контингентами стран-союзников и Соединенных Штатов, в обеспечение безопасности нашей страны, и мы подтвердили, что это присутствие будет усилено в предстоящий период", - заявил Боложан журналистам после встречи с Макроном.
По его словам, речь также шла о продолжении стратегического сотрудничества между государствами.
"Мы подтвердили продолжение сотрудничества и развития в экономической сфере и в оборонной промышленности, учитывая не только региональные потребности, но и возможность того, что эта отрасль станет полюсом развития Румынии в ближайшие годы", — добавил Боложан.
В мае 2022 года на территории Румынии была создана боевая группа НАТО, в которую входят военные из Бельгии, Нидерландов и около 500 солдат из Франции. Помимо этого ежегодно тысячи французских военных принимают участие в учениях на территории Румынии.
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