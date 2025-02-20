https://ria.ru/20250220/rudskoy-2000431558.html
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ
Только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион, заявил начальник... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:14:00+03:00
2025-02-20T01:14:00+03:00
2025-02-20T06:07:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде"."Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек", - заявил Рудской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ
Рудской: за 2024 год были убиты или ранены 590 тысяч украинских военных