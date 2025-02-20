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В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:14 20.02.2025 (обновлено: 06:07 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/rudskoy-2000431558.html
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ
Только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион, заявил начальник... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:14:00+03:00
2025-02-20T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сергей рудской
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде"."Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек", - заявил Рудской.
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей рудской, красная звезда
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сергей Рудской, Красная звезда
В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ

Рудской: за 2024 год были убиты или ранены 590 тысяч украинских военных

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде".
"Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек", - заявил Рудской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСергей РудскойКрасная звезда
 
 
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