https://ria.ru/20250220/rudskoy-2000431558.html

В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ

В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025

В Генштабе назвали число убитых и раненых в 2024 году военнослужащих ВСУ

Только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион, заявил начальник... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T01:14:00+03:00

2025-02-20T01:14:00+03:00

2025-02-20T06:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, с начала спецоперации эта цифра превысила 1 миллион, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в интервью "Красной звезде"."Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек", - заявил Рудской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сергей рудской, красная звезда