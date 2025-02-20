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Аналитик назвал сценарий, при котором доллар будет стоить 75-80 рублей
Аналитик назвал сценарий, при котором доллар будет стоить 75-80 рублей - РИА Новости, 20.02.2025
Аналитик назвал сценарий, при котором доллар будет стоить 75-80 рублей
Укрепление российской валюты до 75-80 рублей за доллар возможно, если совпадут несколько факторов, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Neomarkets Олег... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:15:00+03:00
2025-02-20T02:15:00+03:00
2025-02-20T04:14:00+03:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
олег калманович
neomarkets
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Укрепление российской валюты до 75-80 рублей за доллар возможно, если совпадут несколько факторов, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.“Во-первых, рост цен на нефть и газ увеличивает валютные поступления, что поддерживает рубль. Во-вторых, снижение геополитической напряженности и ослабление санкционного давления могут повысить доверие инвесторов к российской экономике”, — отметил он.И, наконец, важно сохранение жесткой денежно-кредитной политики и высоких процентных ставок ЦБ в течение всего года. Это связано с тем, что высокие ставки вызывают особый интерес инвесторов, что усиливает спрос на российскую валюты.Если полного совпадения не случится, рубль с большой долей вероятности укрепится на текущих уровнях, при этом за доллар будут давать 88-92 рубля, за евро — 91-97 рублей, заключил Калманович.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), олег калманович, neomarkets
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Олег Калманович, Neomarkets
Аналитик назвал сценарий, при котором доллар будет стоить 75-80 рублей
Аналитик Калманович заявил о возможности укрепления рубля при росте цен на нефть