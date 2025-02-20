https://ria.ru/20250220/rubl-2000431271.html

Аналитик назвал сценарий, при котором доллар будет стоить 75-80 рублей

Аналитик назвал сценарий, при котором доллар будет стоить 75-80 рублей - РИА Новости, 20.02.2025

Аналитик назвал сценарий, при котором доллар будет стоить 75-80 рублей

Укрепление российской валюты до 75-80 рублей за доллар возможно, если совпадут несколько факторов, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Neomarkets Олег... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:15:00+03:00

2025-02-20T02:15:00+03:00

2025-02-20T04:14:00+03:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

олег калманович

neomarkets

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Укрепление российской валюты до 75-80 рублей за доллар возможно, если совпадут несколько факторов, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.“Во-первых, рост цен на нефть и газ увеличивает валютные поступления, что поддерживает рубль. Во-вторых, снижение геополитической напряженности и ослабление санкционного давления могут повысить доверие инвесторов к российской экономике”, — отметил он.И, наконец, важно сохранение жесткой денежно-кредитной политики и высоких процентных ставок ЦБ в течение всего года. Это связано с тем, что высокие ставки вызывают особый интерес инвесторов, что усиливает спрос на российскую валюты.Если полного совпадения не случится, рубль с большой долей вероятности укрепится на текущих уровнях, при этом за доллар будут давать 88-92 рубля, за евро — 91-97 рублей, заключил Калманович.

https://ria.ru/20250214/trudnosti-1999254576.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), олег калманович, neomarkets