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"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 20.02.2025
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03:16 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/rostehi-2000440807.html
"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет"
"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 20.02.2025
"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет"
Дистанционный пульт управления для противотанкового комплекса "Корнет" представляет собой отдельной изделие и совместим с любыми уже использующимися образцами... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:16:00+03:00
2025-02-20T03:16:00+03:00
безопасность
абу-даби
оаэ
высокоточные комплексы
ростех
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Дистанционный пульт управления для противотанкового комплекса "Корнет" представляет собой отдельной изделие и совместим с любыми уже использующимися образцами этого комплекса, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "Сам ПТРК остается без изменений. То есть пульт - это отдельное изделие, комплекс для модернизации и улучшения тех пусковых установок, которые уже находятся у заказчиков", - сказал он на полях выставки IDEX-2025. Собеседник агентства уточнил, что все элементы, такие как приводы для механизмов наведения, быстросъемные за счет того, что ставятся на эксцентриковые соединения. Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000436811.html
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безопасность, абу-даби, оаэ, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Абу-Даби, ОАЭ, Высокоточные комплексы, Ростех
"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет"

Ростех: пульт управления для ПТРК Корнет совместим с существующими образцами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Корнет" на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции
Противотанковый ракетный комплекс Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Дистанционный пульт управления для противотанкового комплекса "Корнет" представляет собой отдельной изделие и совместим с любыми уже использующимися образцами этого комплекса, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
"Сам ПТРК остается без изменений. То есть пульт - это отдельное изделие, комплекс для модернизации и улучшения тех пусковых установок, которые уже находятся у заказчиков", - сказал он на полях выставки IDEX-2025.
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"Корнет" спустил на землю украинскую "Бабу-ягу", заявили в "Ростехе"
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Собеседник агентства уточнил, что все элементы, такие как приводы для механизмов наведения, быстросъемные за счет того, что ставятся на эксцентриковые соединения.
Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
Выносная пусковая установка ПТРК Корнет с дистанционным управлением комплекса холдинга Высокоточные комплексы - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Выносная пусковая установка комплекса "Корнет" прошла испытания
17 февраля, 10:48
 
БезопасностьАбу-ДабиОАЭВысокоточные комплексыРостех
 
 
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