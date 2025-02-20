"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет"
Ростех: пульт управления для ПТРК Корнет совместим с существующими образцами
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Корнет" на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции
Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Дистанционный пульт управления для противотанкового комплекса "Корнет" представляет собой отдельной изделие и совместим с любыми уже использующимися образцами этого комплекса, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
"Сам ПТРК остается без изменений. То есть пульт - это отдельное изделие, комплекс для модернизации и улучшения тех пусковых установок, которые уже находятся у заказчиков", - сказал он на полях выставки IDEX-2025.
Собеседник агентства уточнил, что все элементы, такие как приводы для механизмов наведения, быстросъемные за счет того, что ставятся на эксцентриковые соединения.
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