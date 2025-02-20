https://ria.ru/20250220/rostehi-2000440807.html

"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет"

"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 20.02.2025

"Ростех" рассказал о пульте управления для ПТРК "Корнет"

Дистанционный пульт управления для противотанкового комплекса "Корнет" представляет собой отдельной изделие и совместим с любыми уже использующимися образцами... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:16:00+03:00

2025-02-20T03:16:00+03:00

2025-02-20T03:16:00+03:00

безопасность

абу-даби

оаэ

высокоточные комплексы

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136858_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_9436c3ef641591388a42b546f35b2a65.jpg

АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Дистанционный пульт управления для противотанкового комплекса "Корнет" представляет собой отдельной изделие и совместим с любыми уже использующимися образцами этого комплекса, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "Сам ПТРК остается без изменений. То есть пульт - это отдельное изделие, комплекс для модернизации и улучшения тех пусковых установок, которые уже находятся у заказчиков", - сказал он на полях выставки IDEX-2025. Собеседник агентства уточнил, что все элементы, такие как приводы для механизмов наведения, быстросъемные за счет того, что ставятся на эксцентриковые соединения. Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000436811.html

https://ria.ru/20250217/ustanovka-1999772270.html

абу-даби

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, абу-даби, оаэ, высокоточные комплексы, ростех