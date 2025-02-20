https://ria.ru/20250220/rossiya-2000587785.html

FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7

FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7 - РИА Новости, 21.02.2025

FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7

Вашингтон выступил против упоминания Москвы как "агрессора" в новом коммюнике G7, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-20T16:13:00+03:00

2025-02-20T16:13:00+03:00

2025-02-21T01:44:00+03:00

в мире

россия

сша

g7

генеральная ассамблея оон

дональд трамп

украина

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000596524_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_5951007787ced3269f1f1f77a3ad3064.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вашингтон выступил против упоминания Москвы как "агрессора" в новом коммюнике G7, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников."США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", — говорится в публикации.По словам собеседников издания, американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.Незадолго до этого в четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.С февраля 2022-го Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы.В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

россия

сша

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, g7, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, украина, джо байден, владимир зеленский, оон, москва