FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7
FT: США выступили против упоминания России как агрессора в новом коммюнике G7
© Getty Images / picture allianceФлаги стран — участниц G7
© Getty Images / picture alliance
Флаги стран — участниц G7. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вашингтон выступил против упоминания Москвы как "агрессора" в новом коммюнике G7, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
"США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", — говорится в публикации.
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
По словам собеседников издания, американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
Незадолго до этого в четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
С февраля 2022-го Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы.
В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".