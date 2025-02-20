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FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7 - РИА Новости, 21.02.2025
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16:13 20.02.2025 (обновлено: 01:44 21.02.2025)
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000587785.html
FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7
FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7 - РИА Новости, 21.02.2025
FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7
Вашингтон выступил против упоминания Москвы как "агрессора" в новом коммюнике G7, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-20T16:13:00+03:00
2025-02-21T01:44:00+03:00
в мире
россия
сша
g7
генеральная ассамблея оон
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вашингтон выступил против упоминания Москвы как "агрессора" в новом коммюнике G7, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников."США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, &lt;...&gt; угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", — говорится в публикации.По словам собеседников издания, американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.Незадолго до этого в четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.С февраля 2022-го Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы.В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
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в мире, россия, сша, g7, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, украина, джо байден, владимир зеленский, оон, москва
В мире, Россия, США, G7, Генеральная Ассамблея ООН, Дональд Трамп, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, ООН, Москва
FT: США выступили против упоминания России как "агрессора" в коммюнике G7

FT: США выступили против упоминания России как агрессора в новом коммюнике G7

© Getty Images / picture allianceФлаги стран — участниц G7
Флаги стран — участниц G7 - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Getty Images / picture alliance
Флаги стран — участниц G7. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Вашингтон выступил против упоминания Москвы как "агрессора" в новом коммюнике G7, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников.
"США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
По словам собеседников издания, американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
Незадолго до этого в четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
Вчера, 13:44
С февраля 2022-го Генассамблея ООН периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы.
В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
Подобная ситуация складывается на фоне недавно прошедших переговоров России и США в Эр-Рияде, а также разгромных заявлений американского лидера Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАG7Генеральная Ассамблея ООНДональд ТрампУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийООНМосква
 
 
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