https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США

Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США - РИА Новости, 20.02.2025

Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США

Нас предали, обманули, все пропало, впереди катастрофа! Так возмущаются сейчас не только в Киеве и Европе — подобные разговоры можно услышать и у нас. Кто же... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:00:00+03:00

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2025-02-20T08:01:00+03:00

аналитика

владимир путин

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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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Нас предали, обманули, все пропало, впереди катастрофа! Так возмущаются сейчас не только в Киеве и Европе — подобные разговоры можно услышать и у нас. Кто же недоволен и чем именно?Бьют тревогу из-за начала переговоров между Россией и США, расценивая их чуть ли не как начало предательства русского народа, национальных интересов России, отказа от всего, что говорилось и делалось последние три года. Стоило Штатам поманить Россию переговорами, как наши прозападные элиты тут же побежали навстречу, потому что только об этом и мечтали все это время, — и они уже готовы развернуться на 180 градусов, забыть все, что говорили о войне с Западом, отказаться от разворота на Восток, от освобождения всей Украины, от продвижения традиционных ценностей и защиты русского народа. Все жертвы были напрасны: мы не добились того, чего хотели, и готовы снова поверить Западу, договориться с ним. А ведь он понимает только силу — и снова обманет нас. Впрочем, может быть, наши руководители вовсе и не доверчивые простаки, а просто всегда хотели лишь признания Запада и готовы были заплатить за это русскими жизнями?Подобные рассуждения будут множиться по мере продвижения переговоров между Россией и США — и нацелены будут в первую очередь на патриотически настроенную аудиторию. Потому что небольшому либеральному меньшинству и так все ясно: им давно уже объяснили, что Путин — это исчадие ада и все, что он делает, ведет лишь к новым страданиям России. Плохо, что начал СВО, еще хуже, что закончит ее, договорившись с Западом. Но тех, кто действительно любит Россию, одурачить сложнее: их нужно убедить в том, что Путин неправильный патриот, что он все делает не по-настоящему, не до конца и вообще думает не о стране, а о собственной власти. Предстоящие мирные переговоры поэтому являются идеальным поводом для раскрутки темы "Нас предали". Все это уже было в истории России — и однажды даже закончилось национальной катастрофой: когда спустя два года после начала Первой мировой войны стал разгоняться миф о готовности царского двора к сепаратному миру с Германией, что послужило стимулом для верхушечного заговора, приведшего к обвалу в феврале 17-го.Но сейчас-то переговоры о мире действительно стоят на повестке дня? Да, США готовы вести их с Россией — и мы не отказались. И хотя на пути к достижению соглашения по Украине еще масса препятствий, давайте представим, что перемирие уже заключено — не мирный договор, а лишь перемирие. С России начинают снимать санкции, контакты с Западом возобновляются — означает ли это возврат к ситуации начала 2022 года?Конечно, нет. Россия не отказывается ни от одного из своих требований к Западу, выдвинутых еще в конце 2021-го, — ни по Украине, ни по европейской безопасности, ни по мироустройству. Россия не отказывается ни от разворота на Восток (начатого задолго до 2022-го), ни от борьбы за строительство нового, постзападного мирового порядка, ни от противодействия античеловечной философии трансгуманизма и отстаивания собственных ценностей. Россия не возвращает и не прощает тех, кто сбежал из страны для того, чтобы бороться с ней с территории Запада, — и не отказывается от курса на национализацию элиты, ее мозгов и капиталов. Как и от курса на строительство действительно справедливого и национально-ориентированного общества — полноценной, самодостаточной русской цивилизации, свободной как от любого низкопоклонства перед заграницей, так и от высокомерной недооценки чужих цивилизаций.Россия менялась все эти три года, но с возвращением с фронта домой ветеранов эти изменения пойдут еще быстрее и фундаментальней. Потому что "ошибаться можно, но врать нельзя" — это не просто девиз министра Белоусова, но и неизбежный фундаментальный принцип нашей будущей послевоенной жизни.Послевоенной ли? Ведь если перемирие на Украине будет результатом временной сделки с США (ситуационно выгодной нам), то за ним неизбежно последует новый конфликт — через год, два, пять. Но кто сказал, что Россия согласится на временную заморозку на невыгодных для себя условиях? Кто сказал, что возвращение Украины в нашу орбиту нельзя ускорить невоенным путем — не отказываясь при этом от военного? Кто сказал, что Россия согласится оставить Украину в западных руках? Этого никогда не будет — и для того, чтобы понимать это, нужно не изучать "утечки" из высших сфер, а знать русскую историю и понимать взгляды и настрой Владимира Путина.А в том, что он не предаст и не обманет, можно не сомневаться — и не только Украину-Малороссию, но и всю большую Россию.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382893.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000393481.html

https://ria.ru/20250219/evropa-2000347596.html

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000306914.html

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