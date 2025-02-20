https://ria.ru/20250220/rossija-2000550047.html
Алиханов ответил на вопрос об уходе иностранных компаний из России
Алиханов ответил на вопрос об уходе иностранных компаний из России - РИА Новости, 20.02.2025
Алиханов ответил на вопрос об уходе иностранных компаний из России
Российская промышленность после ухода иностранных компаний получила огромные возможность для развития и не хочет их терять, заявил журналистам глава... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:24:00+03:00
2025-02-20T14:24:00+03:00
2025-02-20T14:24:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
владимир путин
санкции в отношении россии
реакция на санкции
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская промышленность после ухода иностранных компаний получила огромные возможность для развития и не хочет их терять, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий. "Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей", — ответил он на вопрос РИА Новости. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной. В декабре на форуме ВТБ "Россия зовёт!" президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет создавать специальных условий для европейского бизнеса, который захочет вернуться на российский рынок, но и препятствовать не станет.
https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, антон алиханов, владимир путин, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов ответил на вопрос об уходе иностранных компаний из России
Алиханов: промышленность РФ получила огромные возможности с уходом иностранцев