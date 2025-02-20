https://ria.ru/20250220/rossija-2000550047.html

Алиханов ответил на вопрос об уходе иностранных компаний из России

Алиханов ответил на вопрос об уходе иностранных компаний из России - РИА Новости, 20.02.2025

Алиханов ответил на вопрос об уходе иностранных компаний из России

Российская промышленность после ухода иностранных компаний получила огромные возможность для развития и не хочет их терять, заявил журналистам глава... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:24:00+03:00

2025-02-20T14:24:00+03:00

2025-02-20T14:24:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

владимир путин

санкции в отношении россии

реакция на санкции

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800710819_0:198:2609:1666_1920x0_80_0_0_411319c50b98c877ef19f9b3cdfbe255.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская промышленность после ухода иностранных компаний получила огромные возможность для развития и не хочет их терять, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Форума будущих технологий. "Промышленность в целом получила огромные возможности для развития. Поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться от этих возможностей", — ответил он на вопрос РИА Новости. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной. В декабре на форуме ВТБ "Россия зовёт!" президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет создавать специальных условий для европейского бизнеса, который захочет вернуться на российский рынок, но и препятствовать не станет.

https://ria.ru/20250219/dogovorilis-2000116108.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон алиханов, владимир путин, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)