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Львова-Белова рассказала о возвращении детей из США в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
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13:59 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/rossija-2000541789.html
Львова-Белова рассказала о возвращении детей из США в Россию
Львова-Белова рассказала о возвращении детей из США в Россию - РИА Новости, 20.02.2025
Львова-Белова рассказала о возвращении детей из США в Россию
Аппарат детского омбудсмена помог передать детей из учреждения в США родной матери и вернуть семью в Россию к родственникам, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:59:00+03:00
2025-02-20T13:59:00+03:00
общество
россия
уфа
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помог передать детей из учреждения в США родной матери и вернуть семью в Россию к родственникам, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в своем Telegram-канале рассказала, что в ее аппарат обратилась жительница республики Башкортостан. Ее дочь с мужем и детьми проживали в США. Семья оказалась в непростой ситуации, лишилась дохода и жилья, тогда детей поместили в учреждение и начали рассматривать возможность передачи их в замещающую семью. "Бабушка и дедушка, живущие в Уфе, сообщили нам, что готовы воспитывать внуков, и попросили о помощи в переезде детей в Россию. Наши специалисты связались с американскими юристами и начали переговоры о возможности возвращения на Родину мамы с детьми", - написала детский омбудсмен. Уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Ольга Панчихина совместно с районным отделом опеки и попечительства Уфы оперативно собрали всю необходимую для американского суда информацию. "В результате в феврале американский суд принял решение о передаче детей матери и возможности её перемещения с детьми в Россию - к её родителям. Сегодня семью в Уфе встретил дедушка и, конечно, региональный уполномоченный. Дома их с угощениями ждала бабушка", - добавила Львова-Белова.
https://ria.ru/20250210/shri-lanka-1998370143.html
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общество, россия, уфа, сша, мария львова-белова
Общество, Россия, Уфа, США, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о возвращении детей из США в Россию

Львова-Белова: аппарат омбудсмена помог вернуть детей из США к родным в Россию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помог передать детей из учреждения в США родной матери и вернуть семью в Россию к родственникам, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова в своем Telegram-канале рассказала, что в ее аппарат обратилась жительница республики Башкортостан. Ее дочь с мужем и детьми проживали в США. Семья оказалась в непростой ситуации, лишилась дохода и жилья, тогда детей поместили в учреждение и начали рассматривать возможность передачи их в замещающую семью.
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Львова-Белова рассказала о возвращении трех детей из Шри-Ланки
10 февраля, 11:45
"Бабушка и дедушка, живущие в Уфе, сообщили нам, что готовы воспитывать внуков, и попросили о помощи в переезде детей в Россию. Наши специалисты связались с американскими юристами и начали переговоры о возможности возвращения на Родину мамы с детьми", - написала детский омбудсмен.
Уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Ольга Панчихина совместно с районным отделом опеки и попечительства Уфы оперативно собрали всю необходимую для американского суда информацию.
"В результате в феврале американский суд принял решение о передаче детей матери и возможности её перемещения с детьми в Россию - к её родителям. Сегодня семью в Уфе встретил дедушка и, конечно, региональный уполномоченный. Дома их с угощениями ждала бабушка", - добавила Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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12 января, 22:33
 
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