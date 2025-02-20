https://ria.ru/20250220/rossija-2000541789.html

Львова-Белова рассказала о возвращении детей из США в Россию

Львова-Белова рассказала о возвращении детей из США в Россию - РИА Новости, 20.02.2025

Львова-Белова рассказала о возвращении детей из США в Россию

Аппарат детского омбудсмена помог передать детей из учреждения в США родной матери и вернуть семью в Россию к родственникам, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T13:59:00+03:00

2025-02-20T13:59:00+03:00

2025-02-20T13:59:00+03:00

общество

россия

уфа

сша

мария львова-белова

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена помог передать детей из учреждения в США родной матери и вернуть семью в Россию к родственникам, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Львова-Белова в своем Telegram-канале рассказала, что в ее аппарат обратилась жительница республики Башкортостан. Ее дочь с мужем и детьми проживали в США. Семья оказалась в непростой ситуации, лишилась дохода и жилья, тогда детей поместили в учреждение и начали рассматривать возможность передачи их в замещающую семью. "Бабушка и дедушка, живущие в Уфе, сообщили нам, что готовы воспитывать внуков, и попросили о помощи в переезде детей в Россию. Наши специалисты связались с американскими юристами и начали переговоры о возможности возвращения на Родину мамы с детьми", - написала детский омбудсмен. Уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Ольга Панчихина совместно с районным отделом опеки и попечительства Уфы оперативно собрали всю необходимую для американского суда информацию. "В результате в феврале американский суд принял решение о передаче детей матери и возможности её перемещения с детьми в Россию - к её родителям. Сегодня семью в Уфе встретил дедушка и, конечно, региональный уполномоченный. Дома их с угощениями ждала бабушка", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20250210/shri-lanka-1998370143.html

https://ria.ru/20250112/semya-1993387582.html

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общество, россия, уфа, сша, мария львова-белова