https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000603847.html

В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа

В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа - РИА Новости, 20.02.2025

В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа

Роспотребнадзор обнаружил в Сахалинской области мутацию вируса птичьего гриппа, которая может увеличивать его способность заражать млекопитающих, сообщила... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:06:00+03:00

2025-02-20T17:06:00+03:00

2025-02-20T17:50:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор обнаружил в Сахалинской области мутацию вируса птичьего гриппа, которая может увеличивать его способность заражать млекопитающих, сообщила пресс-служба ведомства."Все вирусы, выделенные в 2024 году, принадлежат к кладе 2.3.4.4b, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), выделенного от птиц в Сахалинской области, — выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих", — говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что за прошлый год исследовали более 15 тысяч образцов биоматериала от диких и домашних птиц, свиней и 7,8 тысячи проб от людей, которым приходится контактировать с дикой или домашней птицей.Кроме того, из-за вспышек птичьего гриппа на молочных фермах в США Роспотребнадзор с декабря организовал мониторинг в животноводческих хозяйствах с содержанием коров.Для этого в 84 регионах специалисты отобрали и исследовали 11,6 тысячи проб от крупного рогатого скота, в том числе пять тысяч проб молока, а также более 4,2 тысячи — от людей, ухаживающих за животными. В этих образцах генетического материала вирусов гриппа птиц не нашли, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20250107/gripp-1992701826.html

https://ria.ru/20250216/laureat-1999645656.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество