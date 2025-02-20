В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа
Роспотребнадзор выявил на Сахалине более заразную мутацию птичьего гриппа
© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкИсследование крови животных и людей на наличие вирусов свиного и птичьего гриппа
Исследование крови животных и людей на наличие вирусов свиного и птичьего гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор обнаружил в Сахалинской области мутацию вируса птичьего гриппа, которая может увеличивать его способность заражать млекопитающих, сообщила пресс-служба ведомства.
"Все вирусы, выделенные в 2024 году, принадлежат к кладе 2.3.4.4b, не содержат мутаций повышенной патогенности и лекарственной устойчивости, за исключением вируса гриппа птиц А (Н5N1), выделенного от птиц в Сахалинской области, — выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих", — говорится в сообщении.
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В ведомстве пояснили, что за прошлый год исследовали более 15 тысяч образцов биоматериала от диких и домашних птиц, свиней и 7,8 тысячи проб от людей, которым приходится контактировать с дикой или домашней птицей.
Кроме того, из-за вспышек птичьего гриппа на молочных фермах в США Роспотребнадзор с декабря организовал мониторинг в животноводческих хозяйствах с содержанием коров.
Для этого в 84 регионах специалисты отобрали и исследовали 11,6 тысячи проб от крупного рогатого скота, в том числе пять тысяч проб молока, а также более 4,2 тысячи — от людей, ухаживающих за животными. В этих образцах генетического материала вирусов гриппа птиц не нашли, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Птичий грипп — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, поражающая органы пищеварения и дыхания. Заболевание характеризуется высокой летальностью и относится к особо опасным, способным причинить большой экономический ущерб. Вирус могут переносить мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки, которые, в отличие от домашних, достаточно устойчивы к вирусу. Он может передаваться и человеку.
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