https://ria.ru/20250220/rospotrebnadzor-2000483195.html

Роспотребнадзор изъял две тонны продукции из дарксторов "Самоката"

Роспотребнадзор изъял две тонны продукции из дарксторов "Самоката" - РИА Новости, 20.02.2025

Роспотребнадзор изъял две тонны продукции из дарксторов "Самоката"

Управление Роспотребнадзора по Москве изъяло из оборота более 2 тонн пищевой продукции из дарксторов сервиса экспресс-доставки "Самокат" в результате проверки... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:24:00+03:00

2025-02-20T10:24:00+03:00

2025-02-20T10:25:00+03:00

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве изъяло из оборота более 2 тонн пищевой продукции из дарксторов сервиса экспресс-доставки "Самокат" в результате проверки 131 объекта, говорится в сообщении на сайте ведомства. "Результаты проведенных плановых контрольных, надзорных, мероприятий в отношении ООО "Умный Ритейл", дарксторы "Самокат". В период с 13 по 29 января 2025 года управлением Роспотребнадзора по городу Москве были проведены контрольные, надзорные, мероприятия в отношении ООО "Умный Ритейл" в соответствии с планом проведения проверок, согласованных с прокуратурой города Москвы на 2025 год. Всего был проверен 131 объект… Изъято из оборота 2 тонны 131 килограмм пищевой продукции, несоответствующей обязательным требованиям", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в ходе проверок были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. В частности, нарушение температурного режима хранения пищевой продукции, хранение готовой продукции без маркировки или с недостоверной, неполной или нечитаемой маркировкой, хранение продукции с истекшим сроком годности и другие нарушения. "Всего на 131 предприятии продовольственной торговли ООО "Умный Ритейл" по городу Москве было отобрано и исследовано на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 364 образца пищевой продукции (салатная продукция, готовая кулинарная продукция из мяса, мяса птицы, рыбы, полуфабрикаты из мяса, мяса птицы и т.д.), из которых 145 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации, в том числе по микробиологическим показателям безопасности, по физико-химическим показателям", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что за выявленные нарушения требований законодательства юридическое лицо ООО "Умный Ритейл" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. "Даны предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и санитарно-эпидемиологических требований в кротчайшие сроки. Выполнение предписаний остается на контроле управления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250212/moskva-1998848028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия