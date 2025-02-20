"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ
Росэлектроника: здание, где произошел пожар, не имеет отношения к НИЦЭВТ
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Здание Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на юге Москвы, где произошел крупный пожар, не имеет отношения к НИИ электронной вычислительной техники, входящему в "Росэлектронику", сообщил холдинг.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находились баллоны с гелием. К тушению привлекли более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолет. В четверг утром в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается.
"В СМИ появились сообщения о пожаре якобы на территории АО "Научно-исследовательский институт электронной вычислительной техники" на юге Москвы. Здание "ИТМиВТ" имени С.А. Лебедева", где произошло ЧП, не имеет отношения к НИЦЭВТ (входит в холдинг "Росэлектроника"). Ни одно из строений, а также никто из сотрудников НИЦЭВТ не пострадал. Институт продолжает работать штатно", - сказали в "Росэлектронике".
Согласно данным на сайте АО "Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева Российской академии наук", деятельность института относится к ведению Минпромторга России.