https://ria.ru/20250220/roselektronika-2000502124.html

"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ

"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ - РИА Новости, 20.02.2025

"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ

Здание Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на юге Москвы, где произошел крупный пожар, не имеет отношения к НИИ... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:34:00+03:00

2025-02-20T11:34:00+03:00

2025-02-20T12:58:00+03:00

происшествия

москва

российская электроника

пожар в здании института вычислительной техники в москве

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Здание Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на юге Москвы, где произошел крупный пожар, не имеет отношения к НИИ электронной вычислительной техники, входящему в "Росэлектронику", сообщил холдинг. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находились баллоны с гелием. К тушению привлекли более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолет. В четверг утром в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается. "В СМИ появились сообщения о пожаре якобы на территории АО "Научно-исследовательский институт электронной вычислительной техники" на юге Москвы. Здание "ИТМиВТ" имени С.А. Лебедева", где произошло ЧП, не имеет отношения к НИЦЭВТ (входит в холдинг "Росэлектроника"). Ни одно из строений, а также никто из сотрудников НИЦЭВТ не пострадал. Институт продолжает работать штатно", - сказали в "Росэлектронике".Согласно данным на сайте АО "Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева Российской академии наук", деятельность института относится к ведению Минпромторга России.

https://ria.ru/20250220/pozhar-2000433550.html

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