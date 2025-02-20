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"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ - РИА Новости, 20.02.2025
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11:34 20.02.2025 (обновлено: 12:58 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/roselektronika-2000502124.html
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ - РИА Новости, 20.02.2025
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ
Здание Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на юге Москвы, где произошел крупный пожар, не имеет отношения к НИИ... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:34:00+03:00
2025-02-20T12:58:00+03:00
происшествия
москва
российская электроника
пожар в здании института вычислительной техники в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Здание Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на юге Москвы, где произошел крупный пожар, не имеет отношения к НИИ электронной вычислительной техники, входящему в "Росэлектронику", сообщил холдинг. Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находились баллоны с гелием. К тушению привлекли более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолет. В четверг утром в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается. "В СМИ появились сообщения о пожаре якобы на территории АО "Научно-исследовательский институт электронной вычислительной техники" на юге Москвы. Здание "ИТМиВТ" имени С.А. Лебедева", где произошло ЧП, не имеет отношения к НИЦЭВТ (входит в холдинг "Росэлектроника"). Ни одно из строений, а также никто из сотрудников НИЦЭВТ не пострадал. Институт продолжает работать штатно", - сказали в "Росэлектронике".Согласно данным на сайте АО "Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева Российской академии наук", деятельность института относится к ведению Минпромторга России.
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происшествия, москва, российская электроника, пожар в здании института вычислительной техники в москве
Происшествия, Москва, Российская электроника, Пожар в здании Института вычислительной техники в Москве
"Росэлектроника" опровергла сообщения о пожаре в НИЦЭВТ

Росэлектроника: здание, где произошел пожар, не имеет отношения к НИЦЭВТ

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на Варшавском шоссе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Здание Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) имени Лебедева на юге Москвы, где произошел крупный пожар, не имеет отношения к НИИ электронной вычислительной техники, входящему в "Росэлектронику", сообщил холдинг.
Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находились баллоны с гелием. К тушению привлекли более 170 сотрудников и 50 единиц техники, включая вертолет. В четверг утром в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, причина устанавливается.
"В СМИ появились сообщения о пожаре якобы на территории АО "Научно-исследовательский институт электронной вычислительной техники" на юге Москвы. Здание "ИТМиВТ" имени С.А. Лебедева", где произошло ЧП, не имеет отношения к НИЦЭВТ (входит в холдинг "Росэлектроника"). Ни одно из строений, а также никто из сотрудников НИЦЭВТ не пострадал. Институт продолжает работать штатно", - сказали в "Росэлектронике".
Согласно данным на сайте АО "Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева Российской академии наук", деятельность института относится к ведению Минпромторга России.
Пожар в здании института на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Вчера, 01:39
 
ПроисшествияМоскваРоссийская электроникаПожар в здании Института вычислительной техники в Москве
 
 
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