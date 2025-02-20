https://ria.ru/20250220/rody-2000297542.html

"Жизнь рухнула". Что стало с россиянкой, родившей в 13 лет

"Жизнь рухнула". Что стало с россиянкой, родившей в 13 лет - РИА Новости, 20.02.2025

"Жизнь рухнула". Что стало с россиянкой, родившей в 13 лет

История Даши Суднишниковой начиналась как сенсация, а закончилась как трагедия. Родив в 13, она ловила хайп, продавала себя в сети, уходила в отрыв с... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:45:00+03:00

2025-02-20T08:45:00+03:00

2025-02-20T08:45:00+03:00

общество

россия

екатерина мизулина

пусть говорят

лига безопасного интернета

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История Даши Суднишниковой начиналась как сенсация, а закончилась как трагедия. Родив в 13, она ловила хайп, продавала себя в сети, уходила в отрыв с запрещенными веществами и потеряла связь с реальностью. Теперь ее судят не только люди, но и закон.Шокирующая известностьИстория Даши Суднишниковой в 2020 году потрясла Россию. 13-летняя девочка из Железногорска Красноярского края объявила, что беременна. Это моментально стало сенсацией: будущий отец, по ее словам, был всего на три года младше. Петя (имя изменено), 10-летний школьник, оказался в центре скандала, не понимая, что происходит.Обман, хайп и медийные игрыПосле "Прямого эфира" с Малаховым Даша сходила на "Пусть говорят", а затем давала интервью на различных платформах и в соцсетях, где делилась своими мыслями о материнстве и личной жизни. В студиях ее жалели, расспрашивали, осуждали. Продюсеры требовали эмоций — и она их давала.Позже выяснилось, что историю с 10-летним Петей ей "посоветовали" рассказать для большего эффекта. На самом деле, ее беременность — результат связи с несколькими старшеклассниками. Сначала она утверждала, что ее изнасиловали, но позже эти слова были опровергнуты.Как только правда стала очевидна, интерес к девочке резко угас. В свидетельстве о рождении малышки Эмилии в графе "отец" вписали имя старшеклассника Семена (имя изменено), которого Даша ранее обвиняла в изнасиловании, и теперь девочка носит его фамилию.Дорога внизПосле рождения дочери Даша не нашла ни поддержки, ни нормальной жизни. Вспомнили о девушке лишь в 2022 году, когда в ее заброшенном блоге в соцсетях появилась запись: "Меня зовут Даша. И уже неделю я лежу в психиатрической больнице".Она оказалась в 15 лет в психиатрической больнице после передозировки наркотиками. У девушки начались регулярные панические атаки, в приступах бреда кричала, что под ее кожей ползают черви, диагностировали шизофрению и биполярное расстройство. Позже задержали по статье 228 Уголовного кодекса РФ — незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. На все это она отреагировала лишь фразой: "Такой прикол!"С трудом окончила школу, отчисление из техникума после трех недель обучения, невозможность работать, постоянные рецидивы — она снова и снова попадала в психбольницу, сбегала, ночевала в подъездах, исчезала. В какой-то момент ее нашли в невменяемом состоянии без сознания за тысячи километров от дома, в Краснодарском крае. Единственный человек, кто не прекращал ее искать — мать, которая раз за разом вытаскивала дочь из пропасти.Вмешательство МизулинойИстория Суднишниковой вышла на новый уровень скандала в 2023 году. В ситуацию вмешалась Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета. По ее словам, несовершеннолетняя мать не просто шокировала общественность своим поведением, но и перешла все границы: открыто употребляла наркотики, рекламировала их продажу, а также распространяла порнографический контент. Все это происходило на глазах ее маленькой дочери.Сама Даша оправдывалась, утверждая, что ее компрометируют недоброжелатели. Она заявляла, что старые видео выкладывают злоумышленники, а она давно взяла себя в руки и ведет обычную жизнь. Однако ее слова были опровергнуты простыми фактами. В ее Telegram-канале, где она жаловалась на несправедливую травлю, все еще находилась закрепленная реклама запрещенных веществ.Кроме того, в сети продолжала распространяться порнография с ее участием, несмотря на ее несовершеннолетний возраст. Всего за 50 рублей любой желающий мог получить откровенные фото и видео Дарьи. Этот контент грубо нарушал несколько законов РФ, но, несмотря на штрафы, она продолжала свою деятельность.Материнство, которого не былоПока Даша жила между больницами и наркотическими трипами, ее маленькая дочь Эмилия оставалась с бабушкой. Суднишникова утверждала, что любит ребенка, выкладывала фото, покупала подарки. Но реальность была иной: девочка росла без матери. Опека вмешалась, когда ребенок заболел летом 2024 года, и на время забрала ее у бабушки. Однако Даша не торопилась забирать дочь обратно.Тогда бабушка написала Даше сообщение, от которого стынет кровь: "Ноги твоей не будет никогда в моем доме! Я ненавижу тебя! Надо ребенка спасать! Не спасешь ребенка, убью, сяду, но ты тоже жить не будешь… Я тебя родила, чтобы ты такую свинью своей малышке сделала???"Эмилия была помещена в государственное учреждение на время, пока решались вопросы о ее дальнейшей судьбе. По данным СМИ сейчас малышка снова проживает с бабушкой. Даше назначены алименты на ее содержание.Сама Даша признавалась, что ей нельзя находиться рядом с дочерью, так как она считает себя опасной для ребенка. Суднишникову неоднократно штрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в частности, за то, что она бросала ребенка и уезжала.Общественное мнение раскололосьИстория Даши Суднишниковой вызвала полярные мнения. Одни считают ее моральным уродом, которому не место в обществе и ее стоит посадить в места не столь отдаленные.Другие задаются вопросом: кто виноват, что подросток стал таким? Где были родители, государство, система?Третьи убеждены, что она — больной человек, который нуждается не в осуждении, а в помощи. Раздаются даже предложения изолировать таких подростков в специальных учреждениях, где с ними будут работать психологи, заново выстраивая их личность.Безнадежность или шанс?Сейчас Даше 19 лет. Суд лишил ее родительских прав на полгода, и теперь перед ней маячит перспектива полного лишения.Дарья сама признавалась, что не может заботиться о Камелии из-за своих проблем с психическим здоровьем и зависимостями.Судьба ее дочери пока остается открытым вопросом, а сама Даша продолжает балансировать на грани жизни и полного уничтожения. Оправится ли она? Или эта история — всего лишь пролог к окончательному финалу?

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, екатерина мизулина, пусть говорят, лига безопасного интернета