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Рябков проинформировал послов ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 20.02.2025
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14:03 20.02.2025 (обновлено: 14:04 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/rjabkov-2000543100.html
Рябков проинформировал послов ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона
Рябков проинформировал послов ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 20.02.2025
Рябков проинформировал послов ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал послов государств-членов ОДКБ о недавних контактах Москвы и Вашингтона, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 20.02.2025
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал послов государств-членов ОДКБ о недавних контактах Москвы и Вашингтона, сообщили в российском МИД. "В ходе откровенного и заинтересованного разговора руководство аккредитованных в Москве дипмиссий стран ОДКБ было проинформировано о ключевых аспектах недавних контактов представителей Российской Федерации и США на высоком уровне. Состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в области международной безопасности", - говорится в сообщении о брифинге Рябкова для послов государств-членов ОДКБ в четверг. В Эр-Рияде ранее прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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Москва, Россия, США, Сергей Рябков, Сергей Лавров, ОДКБ, В мире
Рябков проинформировал послов ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона

Рябков проинформировал послов государств ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал послов государств-членов ОДКБ о недавних контактах Москвы и Вашингтона, сообщили в российском МИД.
"В ходе откровенного и заинтересованного разговора руководство аккредитованных в Москве дипмиссий стран ОДКБ было проинформировано о ключевых аспектах недавних контактов представителей Российской Федерации и США на высоком уровне. Состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в области международной безопасности", - говорится в сообщении о брифинге Рябкова для послов государств-членов ОДКБ в четверг.
В Эр-Рияде ранее прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Лавров: начинается движение к нормализации отношений с США - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Движение к нормализации отношений с США началось, заявил Лавров
19 февраля, 13:22
 
МоскваРоссияСШАСергей РябковСергей ЛавровОДКБВ мире
 
 
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