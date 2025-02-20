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Рябков проинформировал послов ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона

Рябков проинформировал послов ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 20.02.2025

Рябков проинформировал послов ОДКБ о контактах Москвы и Вашингтона

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал послов государств-членов ОДКБ о недавних контактах Москвы и Вашингтона, сообщили в российском МИД. РИА Новости, 20.02.2025

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков проинформировал послов государств-членов ОДКБ о недавних контактах Москвы и Вашингтона, сообщили в российском МИД. "В ходе откровенного и заинтересованного разговора руководство аккредитованных в Москве дипмиссий стран ОДКБ было проинформировано о ключевых аспектах недавних контактов представителей Российской Федерации и США на высоком уровне. Состоялся конструктивный обмен мнениями по ситуации в области международной безопасности", - говорится в сообщении о брифинге Рябкова для послов государств-членов ОДКБ в четверг. В Эр-Рияде ранее прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.

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