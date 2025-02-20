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В Кремле назвали падение рейтинга Зеленского очевидной тенденцией
В Кремле назвали падение рейтинга Зеленского очевидной тенденцией - РИА Новости, 20.02.2025
В Кремле назвали падение рейтинга Зеленского очевидной тенденцией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:31:00+03:00
2025-02-20T12:31:00+03:00
2025-02-20T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить."То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000246273.html
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дмитрий песков, владимир зеленский, россия, политика
Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Россия, Политика
В Кремле назвали падение рейтинга Зеленского очевидной тенденцией
В Кремле назвали очевидной тенденцией падение рейтинга Зеленского