https://ria.ru/20250220/reyting-2000515813.html

В Кремле назвали падение рейтинга Зеленского очевидной тенденцией

В Кремле назвали падение рейтинга Зеленского очевидной тенденцией - РИА Новости, 20.02.2025

В Кремле назвали падение рейтинга Зеленского очевидной тенденцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:31:00+03:00

2025-02-20T12:31:00+03:00

2025-02-20T12:37:00+03:00

дмитрий песков

владимир зеленский

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал падение рейтинга Владимира Зеленского очевидной тенденцией, с которой нельзя спорить."То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000246273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, владимир зеленский, россия, политика