https://ria.ru/20250220/rets-2000622000.html

РЭЦ предлагает аграриям широкий спектр мер поддержки при экспорте товаров

РЭЦ предлагает аграриям широкий спектр мер поддержки при экспорте товаров - РИА Новости, 20.02.2025

РЭЦ предлагает аграриям широкий спектр мер поддержки при экспорте товаров

Государственная поддержка, включая страхование, кредитование и широкий спектр нефинансовых мер, которые предлагает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ),... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:07:00+03:00

2025-02-20T18:07:00+03:00

2025-02-20T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Государственная поддержка, включая страхование, кредитование и широкий спектр нефинансовых мер, которые предлагает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), значительно облегчает выход отечественных компаний на внешние рынки, эти возможности также доступны экспортерам зерна и масличных культур, сообщает центр."О мерах поддержки бизнеса на Всероссийском сельскохозяйственном форуме "Зерно России — 2025", который проходит 20-21 февраля в Сочи, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин. Важной частью мероприятия стало обсуждение особенностей ведения внешнеэкономической деятельности в текущем году, включая кейсы, тренды и рекомендации для участников рынка", - говорится в сообщении."Бизнес может получить поддержку на каждом этапе экспорта. Эта поддержка востребована, так как помогает решать разнообразные экспортные задачи, независимо от размера компании и опыта работы на международных рынках. Мы также акцентируем внимание на цифровизации наших услуг, чтобы компании могли находить нужные решения всего в несколько кликов на платформе "Мой экспорт", — отметил Владислав Есин.Организатор форума, директор "Журнала Агробизнес" Валерий Кучеров рассказал о стабильном спросе на зерновые и растущем интересе к российской продукции на международной арене. Так, Краснодарский край в прошлом году экспортировал 6,25 миллиона тонн зерновых культур в такие страны, как Египет, Турция, Пакистан, Иран, а также в государства Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.Есин рассказал, что среди экспортеров зерна востребован сервис "Запрос фитосанитарного сертификата", который позволяет получить ключевой документ для экспорта. Этот сервис, кроме подачи электронного заявления на фитосанитарный сертификат, также позволяет формировать и погашать товаросопроводительные документы на партии зерна (СДИЗ) в автоматическом режиме. При этом данные о партии зерна проверяются во ФГИС "Зерно" в online-режиме. Автоматическое формирование и погашение СДИЗ позволяет экспортерам сократить время, необходимое для оформления документов и прохождения процедур при вывозе зерна, что делает процесс более эффективным и удобным для бизнеса. Кроме того, указанная функциональность обеспечивает прослеживаемость экспорта зерновой продукции.Среди наиболее востребованных мер поддержки для компаний агропромышленного комплекса также выделяются компенсация затрат на транспортировку продукции за границу, участие в бизнес-миссиях и выставках в рамках коллективного стенда Made in Russia, а также размещение продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ за границей. Кроме того, экспортеры пользуются компенсацией затрат для логистических компаний, осуществляющих транспортные услуги для экспортеров по приоритетным направлениям. Эти услуги доступны онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт".Владислав Есин также напомнил, что экспортеры продукции АПК могут воспользоваться финансовым инструментом Росэксимбанка - банковской гарантией в пользу налогового органа при возврате НДС. Эта гарантия позволяет компаниям вернуть в оборот средства, удержанные в виде НДС, не дожидаясь окончания камеральной проверки налогового органа. Для малых и средних предприятий такая банковская гарантия на сумму до 10 миллиона рублей обойдется всего в 5 тысяч рублей, что делает ее доступной и выгодной для бизнеса.Ежегодный международный форум-конференция "Зерно России - 2025" представляет собой отраслевую площадку, где участники имеют уникальную возможность получить ответы на актуальные вопросы непосредственно от экспертов. В этом году конференция охватила широкий спектр ключевых тем, в том числе касающихся экспорта.На мероприятии также обсудили новые технологии, применяемые в процессе выращивания зерна, а также в переработке и его хранении; цифровую трансформацию в селекции и семеноводстве; емкость и развитие рынков удобрений и средств защиты растений; ценообразование и тарифное регулирование на зерновом рынке. Кроме того, участники рассмотрели развитие перевозок как морским, так и железнодорожным транспортом.

https://ria.ru/20250217/rets-1999892488.html

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экономика, вэб.рф (вэб), россия