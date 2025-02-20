https://ria.ru/20250220/rets-2000488011.html

РЭЦ разработал инструмент для экспортеров - конструктор Incoterms

РЭЦ разработал инструмент для экспортеров - конструктор Incoterms - РИА Новости, 20.02.2025

РЭЦ разработал инструмент для экспортеров - конструктор Incoterms

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) презентовал новый бесплатный инструмент для экспортеров - Конструктор Incoterms 2020, сообщает центр. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:42:00+03:00

2025-02-20T10:42:00+03:00

2025-02-20T10:42:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) презентовал новый бесплатный инструмент для экспортеров - Конструктор Incoterms 2020, сообщает центр."Он доступен в онлайн-библиотеке "База знаний экспортера". Этот сервис разработан для упрощения выбора базиса поставки в международных контрактах и поможет пользователям определить условия поставки, соответствующие их потребностям", - говорится в сообщении.Все, что требуется от пользователя - ответить на несколько простых вопросов, и система предоставит соответствующие пояснения по рекомендуемому базису поставки Incoterms 2020.Конструктор состоит из 4-8 вопросов о виде транспорта, типе груза и распределении расходов и рисков. На основе полученных ответов система автоматически подбирает условия поставки, соответствующие заданным параметрам. Для каждого базиса предоставляются детализированные пояснения. Они содержат информацию о зоне ответственности продавца и покупателя, этапах перехода рисков, а также обязанностях по страхованию, таможенному оформлению и оплате транспортировки.Пользователи могут комбинировать различные сценарии в зависимости от текущих запросов, что делает сервис гибким и удобным. Конструктор Incoterms 2020 предназначен не только для опытных экспортеров, но и для компаний, планирующих начать экспортную деятельность, предоставляя им возможность обучаться в интерактивном формате."Конструктор доступен всем зарегистрированным пользователям на сайте РЭЦ. Его преимущества очевидны: сервис бесплатен, предоставляет актуальные правила Incoterms 2020, которые являются неотъемлемой частью 90% всех международных договоров купли-продажи, и имеет интуитивно понятный интерфейс. Пошаговый опросник и наглядные результаты делают процесс выбора базиса поставки простым и быстрым", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Incoterms 2020 - свод международных правил, которые приняты участниками ВЭД для определения степени ответственности и распределения расходов сторон сделки. Они определяют правила взаимодействия между продавцом и покупателем при доставке товаров, грузов, продукции.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250218/platforma-2000048781.html

https://ria.ru/20250217/rets-1999892488.html

https://ria.ru/20250214/tovarooborot-1999427449.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)