https://ria.ru/20250220/restavratsija-2000480810.html

Реставрацию Успенского собора Рязанского кремля завершат в 2026 году

Реставрацию Успенского собора Рязанского кремля завершат в 2026 году - РИА Новости, 20.02.2025

Реставрацию Успенского собора Рязанского кремля завершат в 2026 году

Реставрацию Успенского собора Рязанского кремля планируется завершить в 2026 году, сообщил губернатор Павел Малков по итогам визита в регион министра культуры... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:16:00+03:00

2025-02-20T10:16:00+03:00

2025-02-20T10:16:00+03:00

рязанская область

россия

рязань

спасский район

павел малков

ольга любимова

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РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Реставрацию Успенского собора Рязанского кремля планируется завершить в 2026 году, сообщил губернатор Павел Малков по итогам визита в регион министра культуры РФ Ольги Любимовой. "Рязанскую область посетила министр культуры России Ольга Борисовна Любимова. Вместе осмотрели территорию Рязанского кремля. Постепенно приводим в порядок жемчужину архитектурного ансамбля кремля – Успенский собор… Планируем завершить реставрацию собора в следующем году", - написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, на объекте полностью заменена кровля, обновлен фасад и электропроводка. Сейчас идёт реставрация росписей и иконостаса собора — "уникального памятника русского резного искусства и самого высокого иконостаса в стране и в мире". Кроме того, отметил Павел Малков, вместе с министром культуры РФ они посетили Богоявленскую церковь, где также проведена реставрация. В музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника обсудили развитие туристического центра в городище Старая Рязань в Спасском районе. В Нижнем городском парке в Рязани, реконструкцию которого провели по нацпроекту "Жильё и городская среда", обсудили обновление и развитие расположенных здесь объектов культуры. По нацпроекту "Культура", отметил губернатор, в городе завершена реконструкция здания гимназии № 2. Полностью приведены в порядок корпуса XVIII и XIX веков, благоустроена территория. Идут пусконаладочные работы и приёмка документации. "Новую четверть в апреле ученики начнут в родной школе. Получилась самая красивая школа, которую я видел в своей жизни", - подчеркнул Павел Малков. По словам главы региона, также благодаря нацпроекту "Культура" удалось провести реконструкцию Рязанского дворца культуры и искусства на Зафабричной улице в Рязани. Объект откроет двери для посетителей 11 марта. "Благодарю Ольгу Борисовну и министерство культуры России за внимание к нашему региону. Будем вместе работать над тем, чтобы привести в порядок ключевые объекты культуры Рязанской области", - отметил Павел Малков.

https://ria.ru/20241009/ryazan-1977244239.html

https://ria.ru/20241211/shkoly-1988693582.html

https://ria.ru/20241210/malkov-1988341833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рязань, спасский район, павел малков, ольга любимова