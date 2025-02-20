https://ria.ru/20250220/rachalovskiy-2000440963.html

Соседи задержанного ростовского замгубернатора рассказали о семье чиновника

Соседи задержанного ростовского замгубернатора рассказали о семье чиновника - РИА Новости, 20.02.2025

Соседи задержанного ростовского замгубернатора рассказали о семье чиновника

Соседи по загородному дому задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий замгубернатора, главы Минсельхоза Ростовской области Константина... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:19:00+03:00

2025-02-20T03:19:00+03:00

2025-02-20T04:06:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

аксайский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев – РИА Новости. Соседи по загородному дому задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий замгубернатора, главы Минсельхоза Ростовской области Константина Рачаловского рассказали РИА Новости, что семья чиновника жила тихо и не привлекала внимания, приезжали в поселок редко. Семья Рачаловского, согласно открытым данным, владеет, в том числе, частным домом в одном из поселков в Аксайском районе, в 30 километрах от Ростова-на-Дону. Корреспондент РИА Новости побывал там и пообщался с его соседями. Поселок немноголюдный: днем тихо, на дорогах почти нет транспорта и прохожих. Самого министра и его семью соседи характеризуют как спокойных людей, которые не привлекали к себе особого внимания. "Нормальные они, спокойные, тихие, ничего такого. Да и не видно их почти", - рассказал один из собеседников агентства. По словам другой местной жительницы, самого Рачаловского и его близких она встречала очень редко. Пообщаться с кем-либо из семьи Рачаловского корреспонденту РИА Новости не удалось, дома никого не оказалось. "Да они здесь почти не живут. Старший Рачаловский бывает тут только летом, к детям приезжают. Вот дети тут в основном и живут летом, а он (Рачаловский) с женой иногда наведается. Так-то мы их и не видим, они в Ростове живут постоянно", - рассказала собеседница агентства. Еще несколько соседей сказали, что не слышали об обысках, и не видели, чтобы в доме Рачаловских проходили следственные мероприятия. Визуальных следов обыска не заметил и корреспондент агентства: ворота и входная дверь на территорию домовладения не опечатаны, нет следов взлома или силового вскрытия дверей. "Ничего не видели. Если и было что-то, то мы не видели ничего, да вот от вас и узнали, что какие-то обыски шли", - сказал корреспонденту агентства один из соседей министра. Другая местная жительница также сообщила, что ничего не знает об обысках или визите силовиков. "Вон, возле их дома даже следов на снеге не видно, скорее всего, никто сюда не приходил, мы точно не слышали ничего", - отметила она. В понедельник стало известно, что правоохранительные органы задержали замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, силовики проводили у Рачаловского обыски на работе и дома. По данным областного УФСБ РФ, фигурант причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве. В отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". В среду Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок задержания замгубернатора Ростовской области до 72 часов. В суде Рачаловский сообщил журналистам, что свою вину на данный момент не признает.

https://ria.ru/20250217/obyski-1999782149.html

https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995327733.html

https://ria.ru/20241125/zaderzhanie-1985521721.html

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ростовская область

аксайский район

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Дарья Буймова

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, аксайский район