https://ria.ru/20250220/pvo-2000657529.html
Над Крымом сбили два беспилотника ВСУ
Над Крымом сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
Над Крымом сбили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО около 20.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T21:38:00+03:00
2025-02-20T21:38:00+03:00
2025-02-20T21:46:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России."Двадцатого февраля 2025 года около 20.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом