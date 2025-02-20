https://ria.ru/20250220/pvo-2000639807.html

Над российскими регионами сбили 28 беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили 28 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025

Над российскими регионами сбили 28 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны за четыре часа сбили над территорией России 28 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T19:44:00+03:00

2025-02-20T19:44:00+03:00

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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азовское море

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за четыре часа сбили над территорией России 28 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Двадцатого февраля 2025 года, в период с 15:30 до 19:30 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.Военные ликвидировали:В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на электроподстанцию в Динском районе, там никто не пострадал. В Славянске-на-Кубани получили повреждения несколько строений в частном секторе. А в Калининском и Абинском районах обломки обнаружили на полях, сообщили в региональном оперштабе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

азовское море

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, белгородская область, азовское море, краснодарский край