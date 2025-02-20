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Над российскими регионами сбили 28 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:44 20.02.2025 (обновлено: 22:49 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pvo-2000639807.html
Над российскими регионами сбили 28 беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили 28 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
Над российскими регионами сбили 28 беспилотников ВСУ
Системы противовоздушной обороны за четыре часа сбили над территорией России 28 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:44:00+03:00
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россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
белгородская область
азовское море
краснодарский край
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за четыре часа сбили над территорией России 28 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцатого февраля 2025 года, в период с 15:30 до 19:30 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов&quot;, — говорится в релизе.Военные ликвидировали:В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на электроподстанцию в Динском районе, там никто не пострадал. В Славянске-на-Кубани получили повреждения несколько строений в частном секторе. А в Калининском и Абинском районах обломки обнаружили на полях, сообщили в региональном оперштабе.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, белгородская область, азовское море, краснодарский край
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Белгородская область, Азовское море, Краснодарский край
Над российскими регионами сбили 28 беспилотников ВСУ

Минобороны: над Кубанью, Азовским морем и Белгородской областью сбили 28 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за четыре часа сбили над территорией России 28 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
«

"Двадцатого февраля 2025 года, в период с 15:30 до 19:30 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в релизе.

Военные ликвидировали:
В Краснодарском крае обломки беспилотника упали на электроподстанцию в Динском районе, там никто не пострадал. В Славянске-на-Кубани получили повреждения несколько строений в частном секторе. А в Калининском и Абинском районах обломки обнаружили на полях, сообщили в региональном оперштабе.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьБелгородская областьАзовское мореКраснодарский край
 
 
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