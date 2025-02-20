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На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ
На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ
Атака БПЛА отражена в нескольких районах Краснодарского края, возгорания и пострадавших нет, в местах падения фрагментов беспилотников работают спецслужбы,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:49:00+03:00
2025-02-20T18:49:00+03:00
2025-02-20T18:54:00+03:00
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в нескольких районах Краснодарского края, возгорания и пострадавших нет, в местах падения фрагментов беспилотников работают спецслужбы, сообщили в оперштабе региона."В нескольких районах Краснодарского края отражена атака БПЛА… Возгорания и пострадавших нет. Во всех местах падения фрагментов БПЛА работают специальные службы. Территория оцеплена", - говорится в сообщении.Уточняется, что что в Калининском и Абинском районах обломки беспилотников упали в полях. В районе станицы Нововеличковской Динского района обломки БПЛА упали на помещение электроподстанции. Отключение электроснабжения не производили.
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Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Краснодарский край, Россия
На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ
В нескольких районах Кубани отразили атаку украинских БПЛА, никто не пострадал