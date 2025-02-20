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На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 20.02.2025 (обновлено: 18:54 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/pvo-2000629551.html
На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ
На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.02.2025
На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ
Атака БПЛА отражена в нескольких районах Краснодарского края, возгорания и пострадавших нет, в местах падения фрагментов беспилотников работают спецслужбы,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:49:00+03:00
2025-02-20T18:54:00+03:00
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в нескольких районах Краснодарского края, возгорания и пострадавших нет, в местах падения фрагментов беспилотников работают спецслужбы, сообщили в оперштабе региона."В нескольких районах Краснодарского края отражена атака БПЛА… Возгорания и пострадавших нет. Во всех местах падения фрагментов БПЛА работают специальные службы. Территория оцеплена", - говорится в сообщении.Уточняется, что что в Калининском и Абинском районах обломки беспилотников упали в полях. В районе станицы Нововеличковской Динского района обломки БПЛА упали на помещение электроподстанции. Отключение электроснабжения не производили.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, краснодарский край, россия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Краснодарский край, Россия
На Кубани отразили атаку беспилотников ВСУ

В нескольких районах Кубани отразили атаку украинских БПЛА, никто не пострадал

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в нескольких районах Краснодарского края, возгорания и пострадавших нет, в местах падения фрагментов беспилотников работают спецслужбы, сообщили в оперштабе региона.
"В нескольких районах Краснодарского края отражена атака БПЛА… Возгорания и пострадавших нет. Во всех местах падения фрагментов БПЛА работают специальные службы. Территория оцеплена", - говорится в сообщении.
Уточняется, что что в Калининском и Абинском районах обломки беспилотников упали в полях. В районе станицы Нововеличковской Динского района обломки БПЛА упали на помещение электроподстанции. Отключение электроснабжения не производили.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьКраснодарский крайРоссия
 
 
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