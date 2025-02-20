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В Приморско-Ахтарске на Кубани сработала ПВО
В Приморско-Ахтарске на Кубани сработала ПВО - РИА Новости, 20.02.2025
В Приморско-Ахтарске на Кубани сработала ПВО
Противовоздушная оборона (ПВО) работает в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, сообщил глава округа Максим Бондаренко. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:08:00+03:00
2025-02-20T18:08:00+03:00
2025-02-20T18:09:00+03:00
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КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Противовоздушная оборона (ПВО) работает в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае, сообщил глава округа Максим Бондаренко. "Уважаемые жители района, просим сохранять спокойствие. Включена система оповещения. Все находится под контролем. Наши доблестные военнослужащие несут службу", - написал он в Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в местной администрации, в округе работает ПВО.
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В Приморско-Ахтарске на Кубани сработала ПВО
Глава округа Бондаренко сообщил о работе ПВО в Приморско-Ахтарске на Кубани