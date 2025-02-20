https://ria.ru/20250220/pvo-2000454805.html
Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2025
Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над двумя регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T07:13:00+03:00
2025-02-20T07:13:00+03:00
2025-02-20T07:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над двумя регионами, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Брянской области", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Крымом и один над Брянской областью