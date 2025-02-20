https://ria.ru/20250220/pvo-2000454805.html

Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника

Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2025

Над Крымом и Брянской областью уничтожили четыре украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над двумя регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T07:13:00+03:00

2025-02-20T07:13:00+03:00

2025-02-20T07:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника над двумя регионами, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Брянской области", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

республика крым

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Дарья Буймова

безопасность, брянская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)