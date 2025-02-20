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Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола - РИА Новости, 20.02.2025
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20:07 20.02.2025 (обновлено: 23:37 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/putin-2000643962.html
Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола
Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола - РИА Новости, 20.02.2025
Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола
Британский журнал Economist выложил в соцсети X обложку с изображением президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сидящих... РИА Новости, 20.02.2025
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россия
европа
сша
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Британский журнал Economist выложил в соцсети X обложку с изображением президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сидящих во главе стола. Подпись гласит: "Самый страшный кошмар Европы". &quot;Прошедшая неделя стала самой мрачной для Европы со времен падения железного занавеса. &lt;...&gt; Под руководством Дональда Трампа на Америку больше нельзя рассчитывать, что она придет на помощь Европе во время конфликта. &lt;...&gt; Старому Свету нужен ускоренный курс на тему того, как обладать жесткой силой &lt;...&gt; или он станет жертвой нового мирового беспорядка&quot;, — говорится в статье.Журнал напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в речи на Мюнхенской конференции по безопасности высмеял Европу и что европейских представителей не пригласили на переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Однако проблемы Европы "выходят далеко за пределы оскорблений и дипломатических нюансов", пишет Economist. Кроме того, отмечает издание, европейские лидеры "поспешно встретились" в Париже 17 февраля, но смогли лишь "прорекламировать свои разногласия". &quot;Срочное задание Европе: вновь выучить, как получить и обладать силой. Она должна быть готова противостоять противникам и иногда врагам, в том числе Америке&quot;, — говорится в публикации.Авторы предлагают европейцам назначить представителя на предполагаемых переговорах по урегулированию на Украине, усилить санкции против России и "использовать российские замороженные активы". Они полагают, что это поможет ЕС на фоне переговоров России и США. В среднесрочной перспективе, считает Economist, Европе нужно провести "огромную оборонную мобилизацию". Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
https://ria.ru/20250219/putin-2000344871.html
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россия, европа, сша, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола

Economist назвал неделю с Путиным и Трампом самой мрачной для Европы

© The EconomistОбложка Economist
Обложка Economist - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© The Economist
Обложка Economist
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Британский журнал Economist выложил в соцсети X обложку с изображением президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сидящих во главе стола.
Подпись гласит: "Самый страшный кошмар Европы".
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«

"Прошедшая неделя стала самой мрачной для Европы со времен падения железного занавеса. <...> Под руководством Дональда Трампа на Америку больше нельзя рассчитывать, что она придет на помощь Европе во время конфликта. <...> Старому Свету нужен ускоренный курс на тему того, как обладать жесткой силой <...> или он станет жертвой нового мирового беспорядка", — говорится в статье.

Журнал напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в речи на Мюнхенской конференции по безопасности высмеял Европу и что европейских представителей не пригласили на переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Однако проблемы Европы "выходят далеко за пределы оскорблений и дипломатических нюансов", пишет Economist.
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Кроме того, отмечает издание, европейские лидеры "поспешно встретились" в Париже 17 февраля, но смогли лишь "прорекламировать свои разногласия".
«

"Срочное задание Европе: вновь выучить, как получить и обладать силой. Она должна быть готова противостоять противникам и иногда врагам, в том числе Америке", — говорится в публикации.

Авторы предлагают европейцам назначить представителя на предполагаемых переговорах по урегулированию на Украине, усилить санкции против России и "использовать российские замороженные активы". Они полагают, что это поможет ЕС на фоне переговоров России и США. В среднесрочной перспективе, считает Economist, Европе нужно провести "огромную оборонную мобилизацию".
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Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
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РоссияЕвропаСШАДональд ТрампВладимир ПутинСергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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