Economist опубликовал обложку с Путиным и Трампом во главе стола
Economist назвал неделю с Путиным и Трампом самой мрачной для Европы
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Британский журнал Economist выложил в соцсети X обложку с изображением президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сидящих во главе стола.
Подпись гласит: "Самый страшный кошмар Европы".
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"Прошедшая неделя стала самой мрачной для Европы со времен падения железного занавеса. <...> Под руководством Дональда Трампа на Америку больше нельзя рассчитывать, что она придет на помощь Европе во время конфликта. <...> Старому Свету нужен ускоренный курс на тему того, как обладать жесткой силой <...> или он станет жертвой нового мирового беспорядка", — говорится в статье.
Журнал напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в речи на Мюнхенской конференции по безопасности высмеял Европу и что европейских представителей не пригласили на переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Однако проблемы Европы "выходят далеко за пределы оскорблений и дипломатических нюансов", пишет Economist.
Кроме того, отмечает издание, европейские лидеры "поспешно встретились" в Париже 17 февраля, но смогли лишь "прорекламировать свои разногласия".
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"Срочное задание Европе: вновь выучить, как получить и обладать силой. Она должна быть готова противостоять противникам и иногда врагам, в том числе Америке", — говорится в публикации.
Авторы предлагают европейцам назначить представителя на предполагаемых переговорах по урегулированию на Украине, усилить санкции против России и "использовать российские замороженные активы". Они полагают, что это поможет ЕС на фоне переговоров России и США. В среднесрочной перспективе, считает Economist, Европе нужно провести "огромную оборонную мобилизацию".
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Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.